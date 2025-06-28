J3¥¯¥é¥Ö¤¬¡ÉÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡É¤ò³ÍÆÀ¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡¡·è°Õ¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡ÖµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
·²ÇÏ¤¬»¥ËÚFWÃæÅçÂç²Å¤ò°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ
¡¡J2¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÎFWÃæÅçÂç²Å¤Ï°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇJ3¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤ÎÃæÅç¤Ï¡Ö¤â¤¦ÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÎÌ¾Ìç¹ñ¸«¹â¹»½Ð¿È¤ÎÃæÅç¤Ï2020Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å21Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£10Âå¤Îº¢¤«¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢23Ç¯¤ËJ1Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢24Ç¯¤ËJ2Æ£»ÞMYFC¡¢J2¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤ÏJ2¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»¥ËÚ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï»¥ËÚ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥×¥íÀ¸³è¤â5Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢Ì¤¤À¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Ç³èÌö½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»Ä¤êÈ¾Ç¯´Ö¡¢¤³¤³¤ÇÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤á¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë»ö¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦ÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¿ô»ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È5¥¯¥é¥ÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Î²ÃÆþ¤òÅÁ¤¨¤¿¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¸ø¼°X¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¤Êä¶¯¡×¡Ö°ì½ï¤ËJ2Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¡Ö¥¶¥¹¥Ñ¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡ÖÏÂÀ½¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÈÄ¹188¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ë23ºÐ¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë