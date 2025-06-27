草間彌生の展覧会が大阪で開催、歴代作品を無料公開

「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が、草間彌生の展覧会｢INFINITY - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION｣をエスパス ルイ・ヴィトン大阪で開催する。会期は7月16日から2026年1月12日まで。

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同展では、草間が国際的なアートシーンに登場した初期から近年に至るまでの、インスタレーション作品や絵画作品を幅広く展示。パリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンの所蔵作品を東京、ミュンヘン、ヴェネツィア、北京、ソウル、大阪といった都市のエスパス ルイ・ヴィトンで展示する「Hors-les-murs（壁を越えて）」プログラムの一環として開催され、より多くの観客に作品を届けるという理念に基づき、入場料は無料で公開する。

■｢INFINITY - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION｣

期間：2025年7月16日（水）〜2026年1月12日（月・祝）

会場：エスパス ルイ・ヴィトン大阪

所在地：大阪市中央区心斎橋筋 2-8-16 ルイ･ヴィトン メゾン 大阪御堂筋 5F

時間：12:00〜20:00

入場料：無料