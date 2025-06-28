¡ÖÏÓÂÀ¤¹¤®¤ë¡×¸µMLBËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÍèÆü¤¤¤¤Ê¤ê¹ë²÷ÃÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¤ó¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤½¤Î¤â¤Î¡×
2020Ç¯¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¡¢¥Ü¥¤¥È¤¬Á¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î³ÚÅ·¤¬¶ÛµÞ³ÍÆÀ¤·¤¿¸µÂç¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¤¬¡¢½é¤Î¼ÂÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÊü¤Ã¤¿¾×·âÃÆ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ì¤â¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¹ë²÷ÃÆ¤Ë¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¤ó¡×¡ÖÏÓÂÀ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿À½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ê¤ëÎ®¤ì¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2·³¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥Ü¥¤¥È¤Ï0-1¤Î4²ó¡¢2»àÌµÁö¼Ô¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¤ÎÇ½ÅÐ¤Î½éµå¡¢¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤ÈÂÇµå¤ÏÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ü¤¤¶»ÈÄ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íª¡¹À¸´Ô¡£¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤ÏÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¨¤Ë½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃÆ¡×
¡ÖÏÓ¤Õ¤Ã¤È¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÓÂÀ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¾è¤»¤ë¤Î¤è¡Ä¡×
¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¹ë²÷¤µ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»Å¹þ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¡×
¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Í¤§¡×
¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥ÉÁá¤Ã¡×
¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¤ó¡×
¡Ö¿À½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ê¤ëÎ®¤ì¡×
¡¡¥Ü¥¤¥È¤ÏÂç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»95È¯¤ÎÂçÊª½õ¤Ã¿Í¡£ÆÃ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢60»î¹ç¤ÎÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç22ËÜÎÝÂÇ¤·¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¥ó¥°¤Ëµ±¤¤¤¿¡£½éÀï¤¬ËÜµòÃÏ¤òÎ¥¤ì¤¿°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥Ü¥¤¥È¤¬ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýµå¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë°ãÏÂ´¶¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë