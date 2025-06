公園でのピクニックや、川辺でのBBQシーンなど、お気に入りの音楽を屋外で聴きたいシーンがますます増えるこれからのシーズン。外出先にスピーカーを持参したくなりますよね。しかし、屋外で長時間使い続けることができるスピーカーはそれほど多くないかもしれません。

↑ソーラースピーカー降臨!(画像提供/Lodge)

そこで生まれたのが、屋外での長時間使用を前提に作られた防水機能付きのソーラースピーカーです。

米国のスタートアップ、ロッジ・サウンドの「Solar Speaker 4 Series 2」は、屋外での長期使用を想定して作られたスピーカー。上部に電源や音量調整、再生ボタンが配置され、音が出る部分以外はソーラーパネルで覆われていて、太陽の下で1時間充電すれば、スピーカーとして最大3時間の再生が可能です。

おまけに、最大で22時間の電力を蓄電できるバッテリーも内蔵されているため、外で音楽を聴きながら、しっかりと電力をチャージ。日が暮れた後の夜間もそのまま使用できます。

湿気のある地面や、草などが覆われている所では、付属のマウントベースを使って、地面から少し浮いた位置にセットできます。水や汚れに強く、急な雨に見舞われるような、水で濡れるシーンがあっても、気をもむ必要がありません。

複数のスピーカーをペアリングさせることも可能で、よりパワフルなステレオサウンドを楽しむことだってできます。

クラウドファンディングで支援して早速使ったというユーザーのレビューは、音の面でも、太陽光でチャージできるという面でも、褒めちぎる声が大半。

残念ながら、同社のウェブサイトによれば、購入とデリバリーは米国内に限られるようですが、「屋外で使えるこんなスピーカーがほしかった!」という声が増えれば、他国への配送の道も開かれるかもしれません。

