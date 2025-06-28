»³ÅÄÍ¥¡¢ÊÌ¤ì¤¿Èà»á¤Ï¡Ö¤¹¤°¾å½ñ¤ÊÝÂ¸¡×¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡©
¡¡¡ÖÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À¤Ï¾å½ñ¤ÊÝÂ¸¡¢ÃËÀ¤ÏÊÌÌ¾ÊÝÂ¸¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¤á¤°¤ê¡¢·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Æ£ËÜÈþµ®¤È»³ÅÄÍ¥¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬¡Ö¾å½ñ¤ÊÝÂ¸¡×¤È¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤À¤±¤Ï¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Æñ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µ¥«¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»³ÅÄÍ¥
¡¡6·î26Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º via ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ÙÂè6ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬7Æü´Ö¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¡È·ëº§¡É¤«¡ÈÊÌ¤ì¡É¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÉ¬¤º·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤·ëº§¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ºùÅÄÄÌ¤È¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢»³ÅÄÍ¥¤¬¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Î¥¿¥«¥ß¥Ä¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬¡¢¸òºÝ´ü´Ö3Ç¯È¾¤Î¥¿¥Þ¥ß¡Ê29ºÐ¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÁÛÁü¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷À¤Ï¾å½ñ¤ÊÝÂ¸¡¢ÃËÀ¤ÏÊÌÌ¾ÊÝÂ¸¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤òÎã¤Ë½Ð¤·¡¢¥¿¥Þ¥ß¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡Ö¤ï¤·¤«¤é¸«¤¿¤éº»Í§Íý¤Á¤ã¤ó¡¢Í¥¤µ¤ó¡¢¥ß¥¥Æ¥£ÀèÇÚ¤Ï¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢3¿Í¤È¤â¡Ö¡Ê°ÛÏÀ¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£Æ£ËÜ¤È»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤°¾å½ñ¤ÊÝÂ¸¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÆ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤°¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ã¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢Î¹¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥Þ¥ß¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö1ÆüÌÜ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢2ÆüÌÜ¤Ï°ú¤¤³¤â¤ê¡¢3ÆüÌÜ¤Ï¿·¤·¤¤¿Í¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡Ö²¿¤½¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÃËÀ¿Ø¤ËÏÃ¤¬¿¶¤é¤ì¡¢¿·»³¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÊÌÌ¾ÊÝÂ¸¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Ã¤¹¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤Î±ü¤µ¤ó¤È¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¡¢²áµî¤Î¼ºÎø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎºÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë»³ÅÄ¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¿·»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Õ¤ÈÁ°¤Î¿Í¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤À¤±¥á¡¼¥ëÍè¤ë¤È¤«¡×¤È¡¢¡ÈÊÌÌ¾ÊÝÂ¸¡É¤ÎÃËÀ¤¬¤·¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¤ò»ØÅ¦¡£»³ÅÄ¤ä¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤«¤é¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿»þ¤È¤«¤Í¡×¡Ö¤¤¤ë¤¤¤ë¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢¿·»³¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡Ö¤À¤¤¤Ö·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¿·»³¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢»³ÅÄ¤â¡Ö¤À¤¤¤Ö·ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£