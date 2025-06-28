ÂçÃ«ÍÞ¤¨¤Æ¥«¥á¥Ï¥áÇÈ!?¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤¥í¥¤¥ä¥ë¥º±¦ÏÓ¡¡4Ç¯¤Ö¤êÂÐÀï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡È°Õµ¤¹þ¤ß¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¡©º£¤Ê¤éÏÃ¤»¤ë¤è¡£¥«¥â¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹¤âÌÀ¤ë¤¤À¼¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¡¼¡ªæÆÊ¿¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤«¤é¤«¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ËÌÜ¤¸¤ê¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹¤¬¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎÊõÊª¤À¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤òÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂ¹¸ç¶õ¡¢¥Ù¥¸¡¼¥¿¡¢¥Ö¥í¥ê¡¼¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¤Ê¤É¥Õ¥£¥®¥å¥¢7ÂÎ¤¬ÄÄÎó¡£¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¸ç¶õ¤¬¥«¥á¥Ï¥áÇÈ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¤ä¤Ä¤À¤è¡£¤¦¤ó¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸¡¼¥¿¡¼¤µ¡×¤È¾Ð´é¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥«¥á¥Ï¥áÇÈ¤¬¸÷¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÊóÆ»¿Ø¤Ë²¿ÅÙ¤«ÈäÏª¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹¤Ï¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖONE¡¡PIECE¡×¤ä¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¡£¡Ö¥«¥á¥Ï¥áÇÈ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¼Â¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¡Ê¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡Ë¤¬¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£»î¹ç¸å¤Ë²¶¤¬¥¢¥Ë¥á¸«¤Æ¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¡È¤³¤ì»È¤¨¡É¤Ã¤Æ¡£¥¯¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥¢¥Ë¥á¤ò¸ì¤ê¤À¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£º£¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡£¤¢¤Èµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¢¥À¥ó¥À¥À¥ó¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¢¥Ë¥á°¦¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÆü²È¤Ç¤â¤¢¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡£¤¿¤Ö¤ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°°ÊÍè¤À¤±¤É¡Ä¡×¤Èº£µ¨¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÈà¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¡£º£Æü¡¢µå¾ì¤Ç²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÏÃ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡¢Åê¼êÉüµ¢¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À1²ó¤À¤±¤À¤Í¡£ºÇ½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤¡£2ÅÙÌÜ¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢100¥Þ¥¤¥ëÅê¤²¤Æ¤¿¤Í¡£Èà¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÎ®¤À¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç34»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡¢22¥»¡¼¥Ö¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï2.08¡£¼«¿È¤ÎÄ´»Ò¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹¤Ï¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºÇ¹â¤À¡£²ÈÂ²¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Á³¤¬Â¿¤¤¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¿åÊ¬¤ÏÂç»ö¤À¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢¿Í¤â¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê´¶¤¸¤¤¤¤¤è¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤Ï²áµî¤Ë1ÅÙ¤À¤±ÂÐÀï¡ÊÂçÃ«¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥¨¥¹¥Æ¤Ù¥¹¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥º½êÂ°¡Ë¤·¡¢»Íµå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö9²ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ÇæÆÊ¿¤ò»°¿¶¤Ë¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÈÍ½¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤ß¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡£¡Ê»î¹ç½ªÎ»¸å¤Î¥«¥á¥Ï¥áÇÈ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Í¡×¤ÈÌÜ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£