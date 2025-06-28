¥Á¥ó¥É¥ó¡Ø¤«¤ï¤Á²È¡Ù³«¶È25¼þÇ¯¡ªÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÎÂçÌò¤ËÄ©¤à½÷À¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー ËÜÈÖ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Á¥ó¥É¥ó·Ý¤ÇÄ¹ºê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Ø¤«¤ï¤Á²È¡Ù¤¬¡¢³«¶È25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿½÷À¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤«¤ï¤Á²È ²ÏÆâÎ´ÂÀÏº ¿ÆÊý¡Ë
¡Ö±¦¤Ç¾à¤Ð»¤¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¤Ç2¤Ä¤Î³Ú´ï¡£¼ê¤Ï2ËÜ¡¢³Ú´ï¤Ï3¤Ä¡£Íñ¤Ð¾Æ¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¼ê¤Ç¸¤¤Î»¶Êâ¤Ð¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Æñ¤·¤«¡£¤Ç¤¯¤Ã¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤¤¡×
Àè·î¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢Ä¹Í¿Ä®¤Î²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀß¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ó¥É¥ó·Ý¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ø¤«¤ï¤Á²È¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡Ë
¡ÖÀÎ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¡Ê»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡Ë
¡Ö¥Á¥ó¥É¥ó²°¤µ¤ó¸«¤¿¤é¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ø¤«¤ï¤Á²È¡Ù¤Ï¡¢Ä¹Í¿Ä®½Ð¿È¤Î²ÏÆâÎ´ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬2000Ç¯¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç³«¶È¡£
º£Ç¯¡¢25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤«¤ï¤Á²È ²ÏÆâÎ´ÂÀÏº ¿ÆÊý¡Ë
¡Ö25Ç¯Á°¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤ÈÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£
¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤±éÌÜ¤¬¡¢¡È¤«¤ï¤Á²È¡É ¤È¤¤¤¦²°¹æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤¤¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢²ÏÆâ¤µ¤ó¤ÎMC¤ä¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÎÆ°¤¤ò¼êËÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢Ç®¿´¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë½÷À¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤«¤ï¤Á²È¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡¢²£ÅÄºé´õ¤µ¤ó 25ºÐ¤Ç¤¹¡£
¡Ê²£ÅÄºé´õ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö(¿ÆÊý¤Ï¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¤ï¤«¤ë¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×
²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÂÀ¸Ý¤Î·Ð¸³¤ò¤«¤ï¤ì2Ç¯Á°¤«¤é°ìºÂ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡£
µîÇ¯8·î¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î±éÌÜ¡ÖÍÎÉ÷²»³ÚÂâ¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þー¥Á¥ó¥°¡×¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë ¡È²Î¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡É ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²£ÅÄºé´õ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿ÆÊý¤Î¶µ¤¨¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Ê¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ø¤«¤ï¤Á²È¡Ù¤Ïº£·î29Æü¡¢25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ó¥É¥ó·Ý¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö½Ë¤¤¤â¤Á¤Ä¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤ä¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¡ÖÎò»Ë»æ¼Çµï¡×¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î»ý¤Á·Ý¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤â¥ô¥©ー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤«¤ï¤Á²È ²ÏÆâÎ´ÂÀÏº ¿ÆÊý¡Ë
¡Ö¥Á¥ó¥É¥ó²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢²»³Ú¡¢¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¤ÎÍ»¹çÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ËÜÈÖ¤ò´Ö¶á¤Ë¤Ò¤«¤¨¤¿¹çÆ±Îý½¬¡£
¡ÖÍÎÉ÷²»³ÚÂâ¡×¤Ï¡¢¥¹¥Í¥¢¥É¥é¥à¤äÂçÂÀ¸Ý¡£¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ð¥¹¥È¥í¥ó¥Üー¥ó¤Î 4¤Ä¤Î³Ú´ï¤È²Î¤äMC¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê²£ÅÄºé´õ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤«¿ÍÁ°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂç³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ê¤«¤ï¤Á²È ²ÏÆâÎ´ÂÀÏº ¿ÆÊý¡Ë
¡Öº£²ó¡¢Æ°¤¤äµÒ¤ò´¬¤¹þ¤à¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥¦¥¥¦¥¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤Þ¤¿¥ô¥©ー¥«¥ë¤È¤Ï°ã¤¦ÉôÊ¬¡×
ËÜÈÖ¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ¸ÍØ¤ä¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤Ê¤É Á´9¶Ê¡£
¿ÆÊý¤â¸«¼é¤ëÃæ¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÎºÙ¤«¤¤Æ°¤¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤«¤ï¤Á²È ²ÏÆâÎ´ÂÀÏº ¿ÆÊý¡Ë
¡Ö¥é¥ó¥é¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ê¤Ð¿¶¤ë¤È¤¤È¤«¡¢¥Ø¥¤¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤â¸å¤í¤Ë¼ê¤ò¸þ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ø¥¤¡ª¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¸þ¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤è¤ê¾¯¤·Á°¤Ç¤»¤ó¤Ð¡£ºÙ¤«¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡Ê²£ÅÄºé´õ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¤«¤ï¤Á²È ²ÏÆâÎ´ÂÀÏº ¿ÆÊý¡Ë
¡Ö(µÒ¤Ë²Î»ì¤ò¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸À¤¦¤è¤ê¤Ï(¾¯¤·Áá¤¯¡Ë¥¿¥Ã¥¿¥¿¥é¥ê¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×
¡Ê²£ÅÄºé´õ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¯¤ì¤Æ¡¢¿ÆÊý¤â°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Îý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ê¤«¤ï¤Á²È ²ÏÆâÎ´ÂÀÏº ¿ÆÊý¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ó¤¾¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏËÜÈÖ´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ ¡È¥Ø¥¤¡ª¡É °ì¸À¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤È¤¯¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤¾¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÄÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¥Ð¥¹¥È¥í¥ó¥Üー¥ó ¿¹¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡Ë
¡ÖµÒ¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò»ý¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ¤¬¤½¤ì¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤¤¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ËÜÈÖ¤â³Ú¤·¤ß¡×
¡Ê¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹ ¾®³Þ¸¶Í³Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼þ¤ê¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥ªー¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤í¤Î»ä¤¿¤Á¤â¤¤¤¤±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤ë¡×
»ÍÈ¾À¤µª¤Î´Ö¡¢Àä¤¨¤º¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢Ä¹ºê¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡Ø¤«¤ï¤Á²È¡Ù¡£
25¼þÇ¯¤ÎµÇ°¸ø±é¤Ï¡¢6·î29Æü¤Ë³«±é¤Ç¤¹¡£
¡Ê²£ÅÄºé´õ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ø¤«¤ï¤Á²È¡Ù¤Î25¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ï¡¢6·î29ÆüÆüÍËÆü¤Ë¡Ö¤È¤®¤Ä¥«¥Ê¥êー¥Ûー¥ë¡×¤Ç¡¢Ãë¡¦Ìë¤Î2²ó ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£(³«±é¤Ï¸á¸å1»þ¤È¸á¸å6»þ)
¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¡Ø¤«¤ï¤Á²È¡Ù¤ËÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£