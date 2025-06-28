º£Æü28Æü¡¡¹¤¯¿¿²ÆÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¡¡´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç35¡î°Ê¾å¤¬Â³½Ð¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü
º£Æü28Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¹ÃÉÜ»Ô36¡î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ä»³¸ý»Ô¤Ç35¡î¤Ê¤É¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÇÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å)¤¬Â³½Ð¡£Ìë¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢¥à¥·¥à¥·¤·¤½¤¦¡£ÃëÌëÌä¤ï¤º¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¡£
¹¤¯¿¿²ÆÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¡¡Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯Âç
º£Æü28Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢¥à¥·¥à¥·¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìë¤âÎäË¼¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤¬Ãø¤·¤¯¹â¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬¡¢¹Åç¸©¤ä·§ËÜ¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©(±âÈþÃÏÊý¤ò½ü¤¯)¡¢²Æì¸©(ËÜÅçÃÏÊý¡¢È¬½Å»³ÃÏÊý)¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º
½ë¤¤Ãæ¡¢²°³°¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª(¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä±öÊ¬¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿°»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤ò¡¢¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ Æü»±¤äË¹»Ò¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤â½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤Ï¡¢»þ¡¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢´À¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤´ß¤Ê¤ÉÆü±¢¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤è¤±¥Æ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æü±¢¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤Ç¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÎäºÞ¤äÉ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¢ÂÎ(¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É)¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤±¤Ð¡¢¿å¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¡¡±þµÞ½èÃÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤â¤·¡¢¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡¢Æ¬ÄË¡¢¶ÚÆù¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤òµ¿¤¦¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë±þµÞ½èÃÖ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£±þµÞ½èÃÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿Éô²°¤ä¡¢²°³°¤Ç¤ÏÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤Æü±¢¤Ê¤É¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°áÉþ¤ò´Ë¤á¤Æ¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îä¤ä¤·¤¿¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢É¹Ëí¡¢ÊÝÎäºÞ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Î¾Â¦¤Î¼ó¶Ú¤ä¡¢¤ï¤¤Î²¼¡¢Â¤ÎÉÕ¤±º¬¤òÎä¤ä¤¹¤È¸ú²ÌÅª¤ËÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èé¤Õ¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ï¤äÀð»Ò¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ª¤°¤³¤È¤Ç¤âÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µßµÞ¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ÇÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤Ê¤É±þµÞ½èÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿åÊ¬¤È±öÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤á¤Ð¡¢´À¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤âÅ¬ÀÚ¤ËÊä¤¨¤Þ¤¹¡£ÅÇ¤µ¤¤òÁÊ¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò³«¤±¤Æ¡¢¸ý¸µ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ý¤«¤é¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£