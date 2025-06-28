3·î¤ËÅÅ·âº§¡¢Ç¥¿±¸øÉ½¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¾®Àã¤¬15Ç¯´Ö½Ð±éÈÖÁÈàÂ´¶È¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÀäÂÐ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤ªÀ¼¤¬¥é¥¸¥ª¤ÇÄ°¤±¤Ê¤¤¤Î¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö15Ç¯´Ö¡¢¶âÍË19»þ¡×¤Ë½Ð±é
¡¡3·î¤ËÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬15Ç¯´Ö½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£à¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿FMÊ¡²¬¡Ö¥Ï¥«¥¿¥«¥é¥ó¥¥ó!¡×¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Àã(Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô½Ð¿È)¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖÌøÀî´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Î¥¿¥¹¥¤ò³Ý¤±¤ª¤É¤±¤ë¼Ì¿¿¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Àã¤Ï2011Ç¯3·î¤ÎÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤éÇîÂ¿¤Î¾ðÊó¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥«¥¿¥«¥é¥ó¥¥ó!¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢ÁêÊý¤Ï3ÅÙ¤Î¸òÂå¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢15Ç¯´Ö½Ð±é¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Ç¥¿±¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àã¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö15Ç¯´Ö¡¢¶âÍË19»þ¤«¤é¤Î¥Ï¥«¥¿¥«¥é¥ó¥¥ó¡ªÀ¸ÊüÁ÷¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ªÂô»³¤Î¿ÆÀÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÂô»³Âô»³¡¡¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤ê¡¢¸ø³«ÊüÁ÷¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÃ¶¤Ï¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÀäÂÐ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤ªÀ¼¤¬¥é¥¸¥ª¤ÇÄ°¤±¤Ê¤¤¤Î¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£