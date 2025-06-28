¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¥¤¥é¥óÀ©ºÛ¡Ö´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤¤òÃæ»ß¡×¡¡¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÎÂÐ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¡Ö¾¡Íø¡×É½ÌÀ¤Ç
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤¤òÃæ»ß¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÀïÆ®¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿ôÆü´Ö¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¡ËÁþ°¤ËËþ¤Á¤¿À¼ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À©ºÛ´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤òÃæ»ß¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï26Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ªÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç¤Î¡Ö¾¡Íø¡×¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¦¤½¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ò¤«¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö»ä¤¬ÃÑ¿«¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿»à¤«¤éÈà¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤Ê¤É¤È·ã¤·¤¯ÈãÈ½¡£¥¤¥é¥óÂ¦¤ËÂÐ·è»ÑÀª¤ò²þ¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤Î´Æ»ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢IAEA¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëºº»¡¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó·³»ö¹ÔÆ°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£