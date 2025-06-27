サマンサタバサの「偽アカウント」が迷惑行為、公式が注意を呼びかけ
「サマンサタバサ（Samantha Thavasa）」が、インスタグラムやLINEなどのSNS上で、同ブランドを騙った偽アカウントがPR案件依頼と称してダイレクトメッセージを送るなどの迷惑行為が複数確認されたとして、サマンサタバサジャパンリミテッドのコーポレートサイト上で注意を呼びかけている。
◾️サマンサタバサ運営のSNSアカウント一覧
【X （旧Twitter）】
【Tik Tok】
偽アカウントは、サマンサタバサのブランド名やロゴを無断で使用。「Samantha Thavasa公式」と名乗りPR案件の依頼を行っているという。
同社は、「弊社では現在、SNSを使用したPR案件の依頼は行なっておりません。偽アカウントよりDMを受け取った場合、DMに記載されたURLは、絶対にクリックされませんようにご注意ください。URLをクリックしますと、個人情報等がDM発信者に取得され、悪用される可能性があります。もし不審なアカウントから連絡があった場合は、ブロック＆通報をお願いいたします」と警鐘を鳴らしている。
◾️サマンサタバサ運営のSNSアカウント一覧
【インスタグラム】
@samantha.thavasa.info
＠samantha.thavasa_official
＠samantha.vega_official
@samantha.thavasa.petit.choice
@samantha.tiara_official
@and.chouette
【X （旧Twitter）】
@samantha_PR_ST
@Samantha_ST
@SAMANTHAVEGA_
＠chouette_PR
@ST_PetitChoice
【Tik Tok】
@samantha_thavasa_
＠samantha_vega_official