¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶¡¡½ÂÃ«Æäºé¤ÎË½Ïª¤ËÀÖÌÌ
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¡Ê27¡Ë¤È½÷Í¥¤Î½ÂÃ«Æäºé¡Ê28¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡×¡ÊÍè·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¡£½ÂÃ«¤¬Âç¶¶¤Î¡ÈÈëÌ©¡É¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤¬¼ç±é¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡2¿Í¤Ï½é¶¦±é¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÂÃ«¤¬Âç¶¶¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡£¤¿¤À¡¢ÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊ¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÈëÌ©¤òÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢½ÂÃ«¤Ï¡Ö¡ÊÂç¶¶¤¬¡ËÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´Éô¤Î´Á»ú¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¡ª¡×¤ÈÀÖÌÌ¡£½ÂÃ«¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò³§¤µ¤ó¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô¡ÊÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤Ë¡Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼¡¤½¤ó¤Ê´Ö°ã¤¤Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¤È¡Ê¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡Ë³§¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÏÓÇò¡Ê¤ï¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¤ò¡È¤¦¤Ç¤·¤í¡É¤È´Ö°ã¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÃæÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º´Á»ú¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¶¶¤ÎÅ·Á³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤Ï»×¤ï¤ÌË½Ïª¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ´Á»ú¤ò¸«¤¿¡£¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿¡ØÏÓÇò¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÓËÜ²È¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£