¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ÇÌó£±¤«·î¤Ö¤êÇòÀ±¡Ä¶ì¶¤Ç¤â¡Ö¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÇØ·Ê
¡¡µð¿Í¤¬£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£´¡½£°¤Ç²÷¾¡¡£¾¡Î¨£µ³äÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸÷¤êµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î¹¥¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Áê¼êº¸ÏÓ¤Î¥±¥¤¤ÈÅê¼êÀï¤òÅ¸³«¡££¸²ó¤Ë¤Ï£´ÈÖ¼ê¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬º¸µÓ¤ò¤Ä¤ê¤«¤±¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¹ÃÈå¤Ï·×£·¿Í¤ÎÅê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö£°¡×¤òÊÂ¤Ù¡¢Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡££¸²ó¤Ë¤Ïà¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥óÈ¯Æ°á¤ÇÁê¼ê¤ÎÆóÅð¤âÁË»ß¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤â¹ÃÈå¤Î¹¥Á÷µå¤ò¡Ö¤¢¤ì¤¬Âç¤¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÀä»¿¡£¹ÃÈåËÜ¿Í¤Ï¡Ö¶¦Æ±ºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡ÊÍ··â¼ê¤Î¡ËÀô¸ý¤Î¥Ê¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Á¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¸åÇÚ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ê¤¬¤é¸¬Â½¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Á´£·»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ì¤º¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ï£µ·î£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡ÖÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Èµ¤¸¯¤¤¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¾¡Íø¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¹ÃÈå¤Îà¿Í´ÖÁüá¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¿Í°ìÇÜ¤Þ¤¸¤á¤Çµ¤¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤âÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤Ê¤ÉÁ´ÂÎ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£Èà¤Ê¤ê¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤âÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¾Ú¸ÀÄÌ¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Î¹ÃÈå¤Ï¡Ö¡Ê»³ºê¡Ë°Ë¿¥¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï°Ë¿¥¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¹õ»Ò¤ËÅ°¤·¡¢¸åÇÚ±¦ÏÓ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£°ÅÃæÌÏº÷¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤òºÇ¸å¤Ë¼«¤é¤Î¼ê¤Ç´°Á´Ê§¿¡¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£