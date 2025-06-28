¤«¤Ä¤ÆÈ¾Â¢ÌçÀþÄ¾ÄÌ°Æ¤âŽ¤³ë¾þ¤ÎŽ¢¿·¶âÀþŽ£Èë»Ë
³ë¾þ¶è¤òÆîËÌ¤Ë½ÄÃÇ¤¹¤ë¿·¶âÀþ¡£²ßÊªÎó¼Ö¤·¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÚÃÏ¿Þ¤È¼Ì¿¿¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÄÌ¤ë¡©¿·¾®´ä¤È¶âÄ®¤ò·ë¤Ö²ßÊªÀþ¡Ö¿·¶âÀþ¡×¤Î¥ë¡¼¥È¤ä¡¢1ÆüºÇÂç9ËÜ¤Î²ßÊªÎó¼Ö¤·¤«Áö¤é¤Ê¤¤±èÀþ¤ÎÍÍ»Ò¡£²áµî¤Ë¤ÏÈ¾Â¢ÌçÀþ¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¡ÖÂè2¾ïÈØÀþ¡×¤È¤¹¤ë¹½ÁÛ¤â¤¢¤Ã¤¿
³ë¾þ¶è¤ÏÅìµþÅÔ¶èÉô¤ÎÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¶è¡£Ì¡²è¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤ä±Ç²è¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤À¡£
¤³¤³¤òÄÌ¤ëÅ´Æ»¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¾ïÈØÀþ¡¦ÁíÉðËÜÀþ¤ÈµþÀ®ÅÅÅ´¤ÎËÜÀþ¡¦²¡¾åÀþ¡¦¶âÄ®Àþ¡¦À®ÅÄ¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥»¥¹Àþ¡¢ËÌÁíÅ´Æ»¤ÎËÌÁíÀþ¤Ç¹ç·×3¼Ò7Àþ¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¶è¤ÎÅìÀ¾¤ò²£ÃÇ¤·¡¢ÅÔ¿´¤È³ë¾þ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢³ë¾þ¶è¤òÄÌ¤ëÅ´Æ»Ï©Àþ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¿·¶âÀþ¡×¡£Á´Àþ¤Û¤Ü³ë¾þ¶èÆâ¤ÇÆîËÌ¤ò½ÄÃÇ¤·¡¢ÁíÉðËÜÀþ¤Î¿·¾®´ä±Ø¤È¾ïÈØÀþ¤Î¶âÄ®±Ø¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹Ìó7km¤ÎJRÀþ¤À¡£ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ë¤Ï³«¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ÁíÉðËÜÀþ¤È¾ïÈØÀþ¤òÄ¾·ë¤¹¤ë²ßÊªÀþ
Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¿·¶âÀþ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë²ßÊªÎó¼Ö¤·¤«Áö¤é¤Ê¤¤²ßÊªÀþ¤Ç¡¢Î¹µÒÎó¼Ö¤Î»þ¹ïÉ½¤äÎ¹µÒ°ÆÆâÍÑ¤ÎÏ©Àþ¿Þ¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£1Æü¤Î±¿¹ÔËÜ¿ô¤â²ßÊªÎó¼Ö¤¬ºÇÂç¤Ç¾å²¼·×9ËÜ¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Ë¹©»öÎó¼Ö¤äÎ×»þ¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö¤¬¤È¤¤ª¤êÁö¤ëÄøÅÙ¡£±èÀþ½»Ì±¤Ç¤âÎó¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤È¼Ì¿¿¡Û¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÄÌ¤ë¡©¿·¾®´ä¤È¶âÄ®¤ò·ë¤Ö²ßÊªÀþ¡Ö¿·¶âÀþ¡×¤Î¥ë¡¼¥È¤ä¡¢1ÆüºÇÂç9ËÜ¤Î²ßÊªÎó¼Ö¤·¤«Áö¤é¤Ê¤¤±èÀþ¤ÎÍÍ»Ò¡£²áµî¤Ë¤ÏÈ¾Â¢ÌçÀþ¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¡ÖÂè2¾ïÈØÀþ¡×¤È¤¹¤ë¹½ÁÛ¤â¤¢¤Ã¤¿
¤¿¤À¡¢ÅÔ¿´¤È³ë¾þ¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶èÆâ¤òÆîËÌ¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ï¥Ð¥¹¤À¤±¤ÇÉÔÊØ¡£¤½¤³¤Ç¿·¶âÀþ¤òÎ¹µÒ²½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎò»Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¿·¶âÀþ¤ÏÂçÀµËö´ü¤Î1926Ç¯7·î1Æü¡¢ÈóÅÅ²½Ã±Àþ¤Ç³«¶È¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¡¢ÁíÉðËÜÀþ¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï¶ùÅÄÀîÅì´ß¤ÎÎ¾¹ñ¶¶±Ø¡Ê¸½ºß¤ÎÎ¾¹ñ±Ø¡Ë¡£ÅÔ¿´´ó¤ê¤ÎÀ¾´ß¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ëÀþÏ©¤ÏÌ¤³«¶È¤Ç¡¢Î¹µÒ¤¬ÀéÍÕ¤«¤éÅÔ¿´¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤ÏÅìµþ»ÔÅÅ¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅÔÅÅ¡Ë¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
²ßÊª¤ÏÁ¥¤ËÀÑ¤ßÂØ¤¨¤Æ±¿¤Ö¤«¡¢µµ¸Í±Ø¤«¤é»äÅ´¤ÎÅìÉðÀþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¾ïÈØÀþ¤ÎËÌÀé½»±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦²ßÊªÎó¼Ö¤ÇÍ¢Á÷¡£¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁíÉðËÜÀþ¤È¾ïÈØÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤°¹ñÅ´Àþ¤È¤·¤Æ¿·¶âÀþ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¡£
¿·¶âÀþ¤Î¥ë¡¼¥È¡£ÁíÉðËÜÀþ¤È¾ïÈØÀþ¤ò·ë¤Ö¡Ê¹ñÅÚÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¤òÉ®¼Ô²Ã¹©¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¶âÀþ¤òÁö¤ëEF64·ÁÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¸£°ú¤Î²ßÊªÎó¼Ö
¾¼ÏÂ½é´ü¤Î1932Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÁíÉðËÜÀþ¤ÎÅÔ¿´¾è¤êÆþ¤ì¶è´Ö¡Ê¸æÃã¥Î¿å¡½Î¾¹ñ´Ö¡Ë¤¬³«¶È¡£¤·¤«¤·¸ûÇÛ¤¬µÞ¤Ç²ßÊªÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿·¶âÀþ¤ÎÌò³ä¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤Î1955Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï1Æü30ËÜ¤Î²ßÊªÎó¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Î¹µÒ²½¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â1950Ç¯Âå¤Î½éÆ¬¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢1951Ç¯¤Ë¡Ö¶âÄ®¡¢¿·¾®´äÎ¾±Ø´Ö¤Î²ßÊªÀìÍÑ¤Ë¾èµÒÍÑÅÅ¼ÖÀþÊ»Àß¤ÎÀÁ´ê¡×¤¬¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·1953Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎµÈÅÄÌÐÆâ³Õ¤¬¡ÖÂ¿³Û¤ÎÀßÈ÷Èñ¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ²¼¤Î¹ñÅ´Í½»»»ö¾ð¤Ç¤Ï¡¢ÁáµÞ¼Â»Ü¤Ïº¤Æñ¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
È¾Â¢ÌçÀþ¡Ü¿·¶âÀþ¡ÖÂè2¾ïÈØÀþ¡×¤¬Éâ¾å
°ìÊý¤Ç¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¤Ê¤«¤Ç²ßÊªÍ¢Á÷¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÅ´¤Ï¿·¶âÀþ¤ÎÅÅ²½¤ÈÊ£Àþ²½¤ò·×²è¡£¤Þ¤º1964Ç¯¤ËÅÅ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·1970Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÅ´Æ»²ßÊªÍ¢Á÷¤¬¿êÂà¡£ÀþÏ©¤ÎÁýÀßÍÑÃÏ¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê£Àþ²½¤Ï»ö¼Â¾åÅà·ë¤µ¤ì¤¿¡£
¿·¶âÀþ¤ÎÉßÃÏ¤ÏÊ£ÀþÊ¬¤ÎÉý¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¸½ºß¤ÏÃ±Àþ¤À¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
1982Ç¯¡¢±¿Í¢Âç¿Ã¤¬±¿Í¢À¯ºö¿³µÄ²ñ¤ËÅìµþ·÷¤ÎÅÔ»ÔÅ´Æ»ÌÖ¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ðÌä¡£¿·Àþ¤ä´ûÀßÀþ²þÎÉ¤Î´ðËÜ·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å´Æ»²ßÊªÍ¢Á÷¤Î¿êÂà¤Ç²ßÊªÎó¼Ö¤¬¸º¤Ã¤¿²ßÊªÀþ¤Î³èÍÑ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¡¢¿·¶âÀþ¤ò´Þ¤à²ßÊªÀþ¤ÎÎ¹µÒ²½¹½ÁÛ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ1983Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ï¡ÖÂè2¾ïÈØÀþ¡×¤ÎÅÔ¿´´ó¤ê¥ë¡¼¥È¡ÊÆîÎ®»³°ÊÆî¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢±ÄÃÄÃÏ²¼Å´¡Ê¸½ºß¤ÎÅìµþ¥á¥È¥í¡ËÈ¾Â¢ÌçÀþ¤ä¿·¶âÀþ¤Î³èÍÑ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£Âè2¾ïÈØÀþ¤È¤Ï¾ïÈØÀþ¤Îº®»¨´ËÏÂºö¤È¤·¤Æ¹ñÅ´¤¬¹½ÁÛ¤·¤¿¿·Àþ¤Ç¡¢2005Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î¸¶·×²è¡£°ñ¾ë¸©¤âËÌÀé½»·ÐÍ³¤Î¥ë¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·¡¢¹ñÅ´¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£
¹ñÅ´Âè1Åìµþ¹©»ö¶É¤Îµ¡´Ø»ï¡ØÅì¹©¡Ù143¹æ¡Ê1985Ç¯12·î¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¶âÀþ°Æ¤Ï¿¼ÀîÀð¶¶¡Ê¸½ºß¤ÎÈ¾Â¢ÌçÀþ¡¦À¶À¡Çò²Ï¡½½»µÈ¤ÎÃæ´Ö¡Ë¤«¤éÅì¤Ë¿Ê¤ß¡¢±ÛÃæÅç»ÙÀþ¡Ê¿·¶âÀþ¤ÈÆ±¤¸²ßÊªÀþ¡Ë¤ËÀÜÂ³¡£±ÛÃæÅç»ÙÀþ¤ä¿·¶âÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¶âÄ®±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡£¶âÄ®¡½¾¾¸Í´Ö¤Ï¾ïÈØÀþ¤ËÎÙÀÜ¤·¤ÆÀþÏ©¤òÁýÀß¡£¾¾¸Í±Ø¤ÎÀè¤Ï¿·Àþ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Âè2¾ïÈØÀþ¤Î¿·¶âÀþ°Æ¡£È¾Â¢ÌçÀþ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê¹ñÅÚÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¤òÉ®¼Ô²Ã¹©¡Ë
²¾¤Ë¤³¤Î°Æ¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÈÈ¾Â¢ÌçÀþ¤ÎÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÎÅÅ¼Ö¤¬È¾Â¢ÌçÀþ¤ÎÂç¼êÄ®±Ø¤äÅìµÞÀþ¤ÎÃæ±ûÎÓ´Ö±Ø¤Þ¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤¬¸òÎ®Êý¼°¤ÇÅÅ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤äÅìµÞÅÅÅ´¤â¸òÄ¾Î¾ÍÑÅÅ¼Ö¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢±¿Í¢À¯ºö¿³µÄ²ñ¤¬1985Ç¯7·î¤ËÅú¿½¤·¤¿´ðËÜ·×²è¤Ç¤ÏËÌÀé½»°Æ¤òºÎÍÑ¡£È¾Â¢ÌçÀþ¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¾¾¸Í¤Ë±ä¿¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¿·¶âÀþ¤ÎÎ¹µÒ²½¤ÏÃ±ÆÈÏ©Àþ¤È¤·¤Æ¤â½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÁíÉðÀþ¤Îº®»¨°²½¾·¤¯¡×ÉÔºÎÍÑ¤Ë
¡ØÅì¹©¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹©»öÈñ¤Î»î»»¤ÏËÌÀé½»°Æ¤¬½©ÍÕ¸¶¡½ÃÞÇÈ´Ö¤Î55.8km¤Ç4000²¯±ß¡£¿·¶âÀþ°Æ¤ÏÅÔ¿´¡½ÃÞÇÈ´Ö¤Î60.2km¤¬3855²¯±ß¤Ç¼ã´³°Â¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þÌ¤Ãå¹©¤À¤Ã¤¿È¾Â¢ÌçÀþ¡¦³Â³ÌÄ®¡Ê¸½ºß¤Î¿åÅ·µÜÁ°¡Ë¡½¿¼ÀîÀð¶¶¤Î¹©»öÈñ¡Ê650²¯±ß¡Ë¤È¿·¶âÀþ¤Î¹â²Í²½¹©»öÈñ¤Î¤¦¤Á¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÉéÃ´Ê¬¡Ê60²¯±ß¡Ë¤â´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ñÅ´Â¦¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï¤µ¤é¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ë·×»»¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥é¥Ã¥·¥å1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ¢Á÷¿Í°÷¡Ê¾å¤ê¡Ë¤ÏËÌÀé½»°Æ¤¬Ìó9Ëü¿Í¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¶âÀþ°Æ¤Ï4Ê¬¤Î1°Ê²¼¤ÎÌó2Ëü1000¿Í¤Ç¡¢¾ïÈØÀþ¤Îº®»¨´ËÏÂ¸ú²Ì¤Ï¾®¤µ¤¤¤ÈÍ½Â¬¡£¤·¤«¤â¿·¶âÀþ°Æ¤ÏÎ¹µÒ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬ÅÓÃæ¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ëÁíÉðÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ±Àþ¤Îº®»¨¤¬°²½¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë1985Ç¯ÅÙ¤ÎÁíÉðÀþ¤Îº®»¨Î¨¤Ï¡¢´Ë¹ÔÀþ¤Î¶Ó»åÄ®¢ªÎ¾¹ñ¤¬270¡ó¤Ç¡¢²÷Â®Àþ¤Î¿·¾®´ä¢ª¶Ó»åÄ®¤Ï267¡ó¡£¤³¤ì¤è¤ê°²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¿·¶âÀþ°Æ¤ÏºÎÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£1984Ç¯4·î¤Î¹ñ²ñ¤Ç¹ñÅ´¾ïÌ³Íý»ö¤Î¿ÜÅÄ´²¤Ï¡Ö¡Ê²ßÊªÎó¼Ö¤Ë²Ã¤¨¤ÆÎ¹µÒÎó¼Ö¤â±¿¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¡ËÊ£Àþ²½¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÀþÆâ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Æ§ÀÚ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¿·¶âÀþ¼«ÂÎ¤ÎÌäÂê¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÅúÊÛ¡£Î¹µÒ²½¤ÏËÄÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ëÊ£Àþ²½¤È¹â²Í²½¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
1987Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÅ´¤¬Ê¬³äÌ±±Ä²½¡£ÃÏ°èÊÌ¤ÎJRÎ¹µÒ6¼Ò¤¬ÀþÏ©¤òÊÝÍ¤·¡¢JR²ßÊª¤¬6¼Ò¤«¤éÀþÏ©¤ò¼Ú¤ê¤Æ²ßÊªÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ßÊªÀþ¤ÏJR²ßÊª¤¬ÀþÏ©¤òÊÝÍ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿·¶âÀþ¤ÏÄê´ü±¿¹Ô¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËJRÅìÆüËÜ¤¬ÀþÏ©¤òÊÝÍ¤·¡¢JR²ßÊª¤¬ÀþÏ©¤ò¼Ú¤ê¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾Íè¤ÎÎ¹µÒ²½¤Î²ÄÇ½À¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ±Àþ¤À¤¬Ê£Àþ²½ÍÑ¤Î¶¶µÓ¤¬À°È÷ºÑ¤ß¤Î¿·ÃæÀî¶¶ÎÂ¡£¶¶¤²¤¿¤Ï²Í¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥Ð¥¹ÀìÍÑÆ»¤ÎÀ°È÷¤âÉâ¾å
¤½¤Î¸å¡¢³ë¾þ¶è¤Ï¿·¶âÀþÎ¹µÒ²½¤Î¸¡Æ¤¤òÃÇÂ³Åª¤ËÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·Á´ÌÌÅª¤ËÊ£Àþ²½¡¢¹â²Í²½¤¹¤ë¤È»ö¶ÈÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¡£¹â²Í²½¤»¤ºÃ±Àþ¤Î¤Þ¤ÞÎ¹µÒ²½¤¹¤ë¤ÈÆ§ÀÚ¼×ÃÇ»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¡¢2006Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¸¡Æ¤¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¤¬²á¤®¤¿2017Ç¯ÅÙ¡¢³ë¾þ¶è¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌÌÖÀ°È÷Êý¿Ë¤ÎºöÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸¡Æ¤¤òºÆ³«¡£2022Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤äJRÅìÆüËÜ¡¢JR²ßÊª¡¢µþÀ®ÅÅÅ´¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÎ¹µÒ²½¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡¦´´»ö²ñ¤¬È¯Â¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ³ë¾þ¶è¤Ïº£Ç¯2025Ç¯1·î¡¢À°È÷¼êË¡¤È¤·¤Æ¡Ö²ßµÒ¶¦ÍÑ¡×¡Ö²ßµÒÊ¬Î¥¡×¡Ö¥Ð¥¹ÀìÍÑÆ»¡×¤Î3Êý¼°¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ßµÒ¶¦ÍÑ¤ÏÀþÏ©¤ò¤Û¤ÜÊ£Àþ²½¡£Î¹µÒÎó¼Ö¤È²ßÊªÎó¼Ö¤¬ÀþÏ©¤ò¶¦Æ±¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£²ßµÒÊ¬Î¥¤Ï¸½ºß¤ÎÃ±Àþ¤ò²ßÊªÀþ¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¡£Ê£Àþ²½ÍÑÃÏ¤ËÃ±Àþ¤ÎÎ¹µÒÀþ¤òÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Îµ°Æ»°·¤¤¤ÇÀ°È÷¤·¡¢Î¹µÒÎó¼Ö¤È²ßÊªÎó¼Ö¤ÎÀþÏ©¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¡£¥Ð¥¹ÀìÍÑÆ»¤â¸½ºß¤ÎÃ±Àþ¤ò²ßÊªÀþ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Ê£Àþ²½ÍÑÃÏ¤Ë¤Ï1¼ÖÀþ¤Î¥Ð¥¹ÀìÍÑÆ»¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¼ÖÎ¾¤Ï¶¦ÍÑ¡¦Ê¬Î¥Êý¼°¤ÇÄã¾²¼°¤Î¡ÖLRT¼ÖÎ¾¡×¤òÁÛÄê¡£ÀìÍÑÆ»Êý¼°¤ÏÏ¢Àá¥Ð¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ßµÒ¶¦ÍÑ¡¦Ê¬Î¥Êý¼°¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤Î±§ÅÔµÜ¡Ö¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤ÊLRT¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
°ìÊý¡¢¤³¤Î¸¡Æ¤¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥È¾å¤Î¤ª¤â¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¶âÄ®±Ø¤Ø¤ÎÀÜÂ³¡×¡Ö¹ñÆ»6¹æ¤È¤Î¸òº¹¡×¡Ö¹âº½Æ§ÀÚ¡×¤Î3¤Ä¤òµó¤²¡¢³ÆÊý¼°¤´¤È¤ËÂÐºö¤òÊÑ¤¨¤¿2°Æ¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¶âÄ®±Ø¤Î¹½Æâ¤ÏÎ¹µÒÎó¼Ö¤¬¿·¤¿¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¶¦ÍÑ2°Æ¡Ê¥±¡¼¥¹A¡¦B¡Ë¤ÈÊ¬Î¥2°Æ¡Ê¥±¡¼¥¹C¡¦D¡Ë¤Ï±Ø¤ÎÆîÂ¦¤ËÃ±Àþ¡¦¹â²Í¤ÎÎ¹µÒÀþ¤ò¿·Àß¤·¡¢ÀìÍÑÆ»¤â2°Æ¤Î¤¦¤Á1°Æ¡Ê¥±¡¼¥¹E¡Ë¤Ï1¼ÖÀþ¡¦¹â²Í¤ÎÀìÍÑÆ»¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£
¹ñÆ»6¹æ¤È¤Î¸òº¹¤Ï¿·½É¡Ê¤Ë¤¤¤¸¤å¤¯¡Ë¿·Æ»Æ§ÀÚ¤Î¤³¤È¡£¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯Æ§ÀÚ½ÂÂÚ¤¬°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¶¦ÍÑÊý¼°¤Ï¥±¡¼¥¹A¤¬ÀþÏ©¤Î¹â²Í²½¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¥±¡¼¥¹B¤ÏÆ§ÀÚ¤ò°Ý»ý¡£Ê¬Î¥Êý¼°¤Ï¥±¡¼¥¹C¤¬Î¹µÒÀþ¤Î¤ß¹â²Í²½¤Ç¥±¡¼¥¹D¤ÏÎ¹µÒ¡¦²ßÊª¤È¤â¤ËÆ§ÀÚ°Ý»ý¤È¤·¡¢ÀìÍÑÆ»¤Î¥±¡¼¥¹E¤ÏÊ¿ÌÌ¸òº¹¤È¤·¤¿¡£
¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¹ñÆ»6¹æ¤Î¿·½É¿·Æ»Æ§ÀÚ¡£¤³¤³¤Î°·¤¤¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤À¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¿·¶âÀþ¤Î¸½ºß¤ÎÃ±Àþ¤ÏÊ£ÀþÉßÃÏ¤ÎÅìÂ¦¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹âº½Æ§ÀÚÉÕ¶á¤ÏÀ¾Â¦¤ËÀþÏ©¤ò°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£Àþ²½ÍÑÃÏ¤ÎÏ¢Â³Åª¤Ê³èÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¶¦ÍÑÊý¼°¤Î¥±¡¼¥¹A¤Ï¹â²Í²½¤·¡¢¥±¡¼¥¹B¤Ï¸½ºß¤ÎÃ±Àþ¤Î¤Þ¤ÞÆ§ÀÚ¤ò°Ý»ý¡£Ê¬Î¥Êý¼°¤Î¥±¡¼¥¹C¡¦D¤ÈÀìÍÑÆ»¤Î¥±¡¼¥¹E¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎ¹µÒÀþ¡ÊÀìÍÑÆ»¡Ë¤Î¤ß¹â²Í²½¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀìÍÑÆ»Êý¼°¤Î»Ä¤ê1°Æ¡Ê¥±¡¼¥¹F¡Ë¤Ï¡¢¹âº½Æ§ÀÚ¤Î¼êÁ°¤«¤é¶âÄ®±Ø¤ÎËÌ¸ý¹¾ì¤Þ¤Ç°ìÈÌÆ»¤òÁö¤ë¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á3¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
6¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡Ö°ìÄ¹°ìÃ»¡×
Êó¹ð½ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤êÍøÊØÀ¤äºÎ»»À¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢¤É¤ì¤â°ìÄ¹°ìÃ»¤ÇÇº¤Þ¤·¤¤¡£
¶¦ÍÑÊý¼°¤Ï²ßÊªÎó¼Ö¤ÈÀþÏ©¤ò¶¦ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤áÄê»þÀ¤Ë¼ã´³¤ÎÆñ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½êÍ×»þ´Ö¤ÏºÇÃ»¤ÎÌó17¡Á21Ê¬¡£1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤âºÇÂ¿¤Î1ÆüÌó3Ëü7000¡Á4Ëü4000¿Í¤À¡£³µ»»»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó450²¯¡Á800²¯±ß¡£Ã±Ç¯ÅÙ¼ý»Ù¤ÏÌó7²¯¡Á10²¯±ß¤Î¹õ»ú¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Å´Æ»À°È÷¤ÎÊä½õ¶â¤ÏÊä½õÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÊä½õ³Û¤ÏºÇ¾®¤ÎÌó45²¯¡Á90²¯±ß¡£ÉÔÂÊ¬¤ò¼ÚÆþ¶â¡ÊÌó305²¯¡Á610²¯±ß¡Ë¤ÇÏÅ¤¦¾ì¹ç¡¢30Ç¯ÌÜ¤ÎÎßÀÑ»ñ¶â¼ý»Ù¤ÏÌó280²¯¡Á730²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£
Ê¬Î¥Êý¼°¤ÏÎ¹µÒÀìÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÄê»þÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã±Àþ¤ÎÀþÏ©¤ò¾å²¼Îó¼Ö¤¬Áö¤ë¤¿¤á±¿¹ÔÂ®ÅÙ¤¬Äã²¼¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¶¦ÍÑÊý¼°¤è¤ê5¡Á6Ê¬Ä¹¤¤Ìó23¡Á26Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤âÌó2Ëü9000¡Á3Ëü3000¿Í¤Ç¡¢¶¦ÍÑÊý¼°¤ËÈæ¤ÙÂçÉý¤Ë¸º¤ë¡£
³µ»»»ö¶ÈÈñ¤ÏºÇ¤â¹â³Û¤ÊÌó700²¯¡Á800²¯±ß¡£Ã±Ç¯ÅÙ¼ý»Ù¤â¶¦ÍÑÊý¼°¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤Ìó5²¯¡Á6²¯±ß¤Î¹õ»ú¤À¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß¤ÎÀþÏ©¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤Æ¸øÀßÌ±±Ä·¿¤Î¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¤ÇÀ°È÷¤¹¤ëÁÛÄê¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ¤«¤é¤ÎÊä½õ¤ÏÊä½õÎ¨¤¬¹â¤¤¼Ò²ñ»ñËÜÀ°È÷Áí¹ç¸òÉÕ¶â¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¼ÚÆþ¶â¤ÏÌó10²¯¡Á15²¯±ß¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÀìÍÑÆ»Êý¼°¤Ï½êÍ×»þ´Ö¤¬ºÇÄ¹¤ÎÌó26¡Á28Ê¬¡£°ìÈÌÆ»¤ò°ìÉôÁö¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹F¤Ç¤ÏÄê»þÀ¤Î³ÎÊÝ¤âÆñ¤·¤¤¡£ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó2Ëü9000¡Á3Ëü¿Í¤Ç¡¢Ê¬Î¥Êý¼°¤ÈÆ±Åù¤«¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç³µ»»»ö¶ÈÈñ¤ÏºÇ¾®¤ÏÌó320²¯¡Á560²¯±ß¡£¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ»ñËÜÀ°È÷Áí¹ç¸òÉÕ¶â¤Î³èÍÑ¤Ç¼ÚÆþ¶â¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã±Ç¯ÅÙ¼ý»Ù¤ÏÊ¬Î¥Êý¼°¤ÈÆ±¤¸Ìó5²¯¡Á6²¯±ß¤Î¹õ»ú¤À¡£
À¾ÉðÂ¿Ëà¸ÐÀþ¤ÎÊ£Àþ²½ÍÑÃÏ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑÆ»¤òÁö¤ë¥Ð¥¹¡£ÀìÍÑÆ»Êý¼°¤Ê¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤È¿Þ¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÎ¹µÒ²½¹½ÁÛ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÃÏ¿Þ¤È¼Ì¿¿¤Ç¤¿¤É¤ë¡¢³ë¾þ¶è¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë²ßÊªÀþ¡Ö¿·¶âÀþ¡×¤Î»Ñ¡£¤«¤Ä¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¡¢È¾Â¢ÌçÀþ¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¡ÖÂè2¾ïÈØÀþ¡×¤È¤¹¤ë°Æ¤Î¥ë¡¼¥È¿Þ¤â
»þ´ÖÃ»½Ì¸ú²Ì¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤·¤¿ÈñÍÑÊØ±×Èæ¡ÊB/C¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¶¦ÍÑÊý¼°¤¬Ìó1.2¡Á1.6¡¢ÀìÍÑÆ»Êý¼°¤¬Ìó1.1¡Á1.7¤ÇÙÉ¹³¤·¡¢Ê¬Î¥Êý¼°¤Ï1Ì¤Ëþ¡ÊÌó0.8¡Á0.9¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢B/C¤¬1°Ê¾å¤Ç¼ÚÆþ¶â¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤â¤Ê¤¤ÀìÍÑÆ»Êý¼°¤¬ÍÎÏ¤Ê°Æ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤¿¤ÀÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢ÀìÍÑÆ»Êý¼°¤Ï¶áÇ¯¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÉÔ°Â¤À¡£Å´Æ»¤â±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥Ð¥¹¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤âÅ´Æ»¤Ë°ìÆü¤ÎÄ¹¤¬¤¢¤ë¡£
Î¹µÒ²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â74Ç¯¤¬²á¤®¡¢¾ÜºÙ¤Ê¶ñÂÎ°Æ¤¬¤ä¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤Ï3Êý¼°6¥±¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤«¤é°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¡¢¸¡Æ¤¤ò¿¼ÅÙ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¼Â¸½¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤ÎÊý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±èÀþ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
Å´Æ»ºÇÁ°Àþ¤ÎºÇ¿·µ»ö¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª¥Õ¥©¥í¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ÊÁðÄ® µÁÏÂ ¡§ Å´Æ»¥×¥ì¥¹¥Í¥Ã¥È µ¼Ô¡Ë