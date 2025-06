【くまのプーさん コスチュームフィギュアコレクション3】 7月中旬 発売予定 価格:1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん コスチュームフィギュアコレクション3」を7月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、さまざまなコスチュームを身にまとった「くまのプーさん コスチュームフィギュアコレクション」第3弾。今弾ではプーさんの「泥だらけ」、「王様ごっこ」、「コート」のほか、「科学者」になったピグレットもラインナップしている。本体サイズは約35~50mm。

「プー(泥だらけ)」

「プー(王様ごっこ)」

「プー(コート)」

「ピグレット「科学者」」

(C) Disney.Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.