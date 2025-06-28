¡Ö¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºÅ¸ ～¤´¤¥¤º¤ª¤ó～¡×¤¢¤é¤¤¤º¤ßÉÁ¤²¼¤í¤·¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡9·î13Æü¤«¤é9·î28Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºÅ¸ ～¤´¤¥¤º¤ª¤ó～¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¿·ºî¡¢¸¶ºî¤È°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤ò¹Í»¡¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¡õ¥®¥®¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¡©
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¸¶ºî35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡£¸¶ºî¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥é¥¹¥È¸¶²èÅ¸¼¨¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä±ÇÁüÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Å¸Í÷²ñ¥·¥ç¥Ã¥×¥³ー¥Êー¤Ç¤ÏËÜÅ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥ê¥Ê MR ¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÍÎÁ¡Ë¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜÅ¸Í÷²ñ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÊõÀÐ¡×¡£¤¢¤é¤¤¤º¤ß¤ë¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢35¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6·î27Æü¤è¤ê¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¡£°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¤×¤ì¤ß¤¢¤à¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î12Æü³«ºÅ¤ÎÆâÍ÷²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕ¤¯¡£¤Ê¤ª¡¢ÃêÁªÈÎÇä¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï7 ·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë