キマグレンが、11年振りとなる新曲「それ夏のせい」を2025年6月28日に配信リリースすることを発表した。 本楽曲は、日本テレビ系『NNN ストレイトニュース』7月期 ウェザーテーマに決定している。「それ夏のせい」は、灼熱の太陽、弾ける恋心、そしてほろ苦い記憶が交差する“真夏の衝動”を描いた一曲だという。あらゆる欲望や過ち、胸のざわめきを「夏のせい」と言い訳しながらも、どこか本音がにじむような詞世界。ビキニ、ラムネ、アバンチュール--90年代カルチャーや刹那の恋を想起させるキーワードが散りばめられ、リスナーの記憶とリンクするような構成になっているとのこと。さらに、2番のラップでは「エリーゼのために」をモチーフにしたアレンジと英語で表現。 一見すると遊び心に満ちた“おバカソング”に映るかもしれないが、サビや後半では「紅く染まる空」「恋焦(こいこが)れる」という叙情的なフレーズが重なり、かつての恋や失った時間に対する郷愁が静かに押し寄せる。その感情の起伏こそが、11年の時を経た新生キマグレンの夏ソングだ。 アレンジは、クレイ勇輝がプロデュースするバンド・OCEANS(ギター:Kafu Sato、キーボード:Kohei Munemoto、ドラム:Takumi Ogasawara、ベース:マフマフ)が担当した。 ■「それ夏のせい」作詞:クレイ勇輝 作曲:クレイ勇輝、ISEKI 編曲:OCEANSGuitar:Kafu SatoKeyboard:Kohei MunemotoBass:Mafu MafuDrums:Takumi Ogasawara配信日:2025年6月28日(土)配信リンク: https://big-up.style/jrAIbp4qqH ◆タイアップ情報日本テレビ系 「NNN ストレイトニュース」7月期 ウェザーテーマ放送:毎週月〜日11:30-11:45全国28局ネット/天気予報のコーナーは関東ローカルになります。OA開始日:7月1日(火)https://www.ntv.co.jp/straight/ ■ライブ情報 キマグレン 結成20周年 無人島ライブ決定!! 2024年に再結成を果たしたキマグレンが、結成20周年を記念して2025年夏の最後の週末、8月30日(土)、31日(日)に無人島でワンマンライブを開催。初日は2人だけのステージ、2日目はOCEANSがバンドを務めます。チケットの先行発売は6月28日(土)から開始。忘れられない夏の思い出となること間違いなし! 日程:2025年8月30日(土)、31日(日)時間:OPEN16時30分 / START17時30分 / 終演19時15分(予定)場所:猿島(神奈川県横須賀市)チケット:通常チケット 9,000円/タオル付き 10,500円/T-shirts付き 12,500円/前方座席T-shirts付き 14,500円 *いずれも税込、チケット代に往復のフェリー料金、猿島入園料が含まれます詳細:https://l-tike.com/kimaguren/ ◆キマグレン オフィシャルサイト◆キマグレン オフィシャルYouTubeチャンネル◆キマグレン オフィシャルTikTok

