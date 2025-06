Omoinotakeが、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール エンディングテーマである新曲「ひとりごと」を使用したアニメMVがTOHO animation YouTubeチャンネルにて公開されたことを発表した。 ◆Omoinotake 動画 本映像は、「ひとりごと」の楽曲に、アニメ本編の映像、そしてキャラクターのセリフにて構成される。本当の立場や伝えない本心を隠していた壬氏、自らの使命のため必死に演じて生きてきていた楼蘭。そんなふたりが、猫猫と出会ってどんな変化をしていったのか。歌詞に込められた思い、そして『薬屋のひとりごと』の物語に浸ることができる映像となっているとのこと。 「ひとりごと」はTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディングテーマとして描き下ろされた楽曲。最愛の人の本音に気づけなかった悲哀、日常に存在した会話が「ひとりごと」になってしまった喪失感を、何度も繰り返される転調とオリエンタルなサウンドで表現した、エモーショナルなミドルバラードとなっているという。 5月21日に発売された「ひとりごと」CDの期間生産限定盤は、アニメ描き下ろし絵柄デジパック仕様となっており、ポスター型歌詞カード付となっている。付属のBlu-rayにはTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディングテーマ ノンクレジットエンディングムービーが収録される。CDの初回生産限定盤は、2024年11月5日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催された<Omoinotake ONE MAN TOUR 2024>の模様を収録したBlu-ray付きとなっている。CDには「ひとりごと」に加えて、カップリング曲「在りか」が収録される。 ◾️「ひとりごと」(TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディングテーマ)2025年5月21日(水)CDリリースCD予約/Download/Streaming ⇒ https://omoinotake.lnk.to/KEsFOo ・期間生産限定盤(CD+Blu-ray)AICL-4758〜4759/2,000円(税込)アニメ描き下ろし絵柄デジパック仕様/ポスター型歌詞カード付(アニメ描き下ろし絵柄) ・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)AICL-4755〜4756/4,400円(税込)デジパック仕様 ・通常盤(CD)AICL-4757/1,320円(税込) 収録内容▼DISC 1(CD)*全形態共通 ▼DISC 2(Blu-ray)*期間生産限定盤TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クール ノンクレジットエンディングムービー ▼DISC 2(Blu-ray)*初回生産限定盤“Omoinotake ONE MAN TOUR 2024” 2024.11.5 @Zepp DiverCity(TOKYO) ◾️<Omoinotake Live at ⽇本武道館>日時:2026年3⽉15⽇(⽇)開場 / 開演:17:00 / 18:00会場:日本武道館 ▼券種・料金チケット料金:指定席:\8,800(税込)指定席(学割):\7,000(税込)※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可 「ひとりごと」CD封入先行受付期間:5⽉21⽇(⽔)12:00〜6⽉2⽇(⽉)23:59予約:https://omoinotake.lnk.to/KEsFOo ◾️<Omoinotake ONE MAN TOUR 2025> 2025年9月23日(火・祝) 開場17:00 / 開演18:00 島根県⺠会館 ⼤ホール […]

