¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤É¤¦¤·¤¿¡×·ëº§¼°àÂç¿Í»ÅÍÍáÈäÏª¡¢àÊ¡²¬¤Î·ÝÇ½¤ª»Ð¤µ¤óá23ºÐ»³²¼¼·»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥³¡¼¥Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×
¤ªÃÄ»Ò2¤Äà¤ª¸Æ¤Ð¤ì¥Ø¥¢á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³²¼¼·»Ò(23)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤¢¤ëÁÇÅ¨¤ÊÆü¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¢Æ¬¤Î¸å¤í¤Ç¤Ï¤ªÃÄ»Ò¤ò2¤Äºî¤ëà¤ª¸Æ¤Ð¤ì¥Ø¥¢á¤òÈäÏª¤·¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤È¥Ä¥¤¥ó¤Ç²Ä°¦¤¤¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥³¡¼¥Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤É¤¦¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£KBC¡×¤Î¤ªÅ·µ¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò3Ç¯´ÖÌ³¤á¿Íµ¤¤Ë¡£ºòÇ¯¤«¤é·ÝÇ½¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£