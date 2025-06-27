Â¼ÅÄËÜÉôÄ¹¡Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¡¡¿·ÂÎÁà»ØÆ³ÌäÂê¤Ç½éÂÐ±þ
¡¡¿·ÂÎÁà¤ÎÂ¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¡¦ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤¬27Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ò°µÅª»ØÆ³ÌäÂê¤ÎÈ¯³Ð¸å¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢²Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¶¯²½¹ç½É¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤ÇÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¡£¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¾ì½ê¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚÊâ²Â¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£»ØÆ³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê8·î¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¡Ö»×¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¡¢ÊýË¡¤è¤ê¤â¡¢º£¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁª¼ê¤È¡Ë¤ª¸ß¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò´¶¤¸¡¢ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£