¤ä¤Ï¤ê¡È¸½Ìò¡É¡ÄËÜÅÄ·½Í¤¤Ï2¥¢¥·¥¹¥È¡Ö¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¡×¡¡±ÑÍº½¸·ë¤Î»üÁ±»î¹ç¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Íè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤äÌ¾ÇÈ¹À»á¤é¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MFËÜÅÄ·½Í¤¤¬6·î27Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡ÖUnited through Legends¡×ÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥ºVS¥â¥Ê¥³¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡Ê3-4¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2¥¢¥·¥¹¥È¤Çºòµ¨°úÂà¤·¤¿FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Ç¥µ¥¤¡¼»á¤äMF¥í¥Ù¡¼¥ë¡¦¥Ô¥ì¥¹»á¤é¤¬½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï¤ò¡ÖÍ×½êÍ×½ê¤Î¾å¼ê¤µ¤¬¤Ç³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤¬Ì¤¤À¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬´ÑÀï¤Ç°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï98Ç¯¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Ë¥¢¥ó¥ê¤ä¥¸¥À¥ó¡¢¥¸¥ç¥ë¥«¥¨¥Õ¤¢¤¿¤ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤¬¡Ë¤Û¤Ü´°À®¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Á´°÷Ç¯¤Ï¼è¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ê»î¹çÅÓÃæ¤ÇÉé½ý¤·¤¿¥Ñ¥È¥ê¥¹¡¦¡Ë¥¨¥ô¥é¤Î²ø²æ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Í×½êÍ×½ê¤Î¾å¼ê¤µ¤¬¤Ç³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤¬Ì¤¤À¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¿ÍÀ¸ÄÌ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¤í¤Ê¡¢¤È¡£ÈùÌ¯¤Ê´Ö¹ç¤¤¡¢¶î¤±°ú¤¤È¤«¡£¤½¤ì¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡±ýÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿°ìÀï¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥ë¥·¥¨»á¤¬Î¨¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÏËÜÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾°æÂçÊå»á¡¢Ì¾ÇÈ¹À»á¡¢Ãæß·Í¤Æó»á¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£AS¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤â¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¥â¥Ê¥³¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µÞî±·èÄê¤·¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ï¿ô½µ´ÖÁ°¡£´ÑµÒ¤Ï4000¿Í¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ý±×¤ÏÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥â¥Ê¥³¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÉü¶½³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ËËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£±¿±ÄÂ¦¤â¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íè¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤¦¾¯¤·À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£·î13Æü¤Ë39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÂÎ¤¬»ý¤Ä¸Â¤ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¾ò·ï¤¬¹ç°Õ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¡È°ã¤¤¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÆ¤Ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ø²æ¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºî¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é1ÈÖ¤ÎÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¡£¤³¤ì¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¿Þ¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë