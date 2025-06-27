¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×ÌµÇ°¤Î¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡¢À¾Éð¤Î¥¨¡¼¥¹º£°æÃ£Ìé¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤¬¾õÂÖÀâÌÀ
¡¡¢¡À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£Ìé¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìµÞ¤¤ç¹ßÈÄ¡£¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤âÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤È¶ì¤·¤¤¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£°æ¤Ïº£µ¨ºÇÃ»¤Î4²óÅÓÃæ¤Ç81µå¤òÅê¤¸2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦²óÉü¤Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉÂ±¡¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµÜÍµÎÃ¤Ë¥½¥í¤òµö¤·¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÂÇ¼Ô¤ËËüÇÈÃæÀµ¤ò·Þ¤¨¥«¥¦¥ó¥È2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£À¾Éð¥Ù¥ó¥Á¤âÂ¨¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¡¢2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ï»³ÅÄÍÛæÆ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å»³ÅÄ¤ÏËüÇÈ¤Ë»Íµå¡ÊµÏ¿¤Ïº£°æ¡Ë¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÅçÂîÌé¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¸åÂ³¤ÏÃÇ¤ÁÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ïµß±ç¿Ø¤¬Ç´¤Ã¤¿¤¬¡¢2¡½2¤Î8²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤Î¹ÃÈåÌî±û¤¬1»àËþÎÝ¤«¤éËüÇÈ¤Ë±¦Ä¶¤¨¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É3¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îº£°æ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²óÀèÈ¯¤·¤¿17Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Ï2°ÂÂÇÌµ»Íµå¤Çº£µ¨½é´°Éõ¡£¾¾ºäÂçÊå¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë17Ã¥»°¿¶¤È°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï2»î¹çÂ³¤±¤ÆÃæ9Æü¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢26Æü¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤âÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë1µå¤Ç¤â1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÄ¹¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÉÔ±¿¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£