ねぐせ。が、テレビ朝日「あざとくて何が悪いの?」7月クールエンディングテーマに新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」が決定したことを発表した。 毎週木曜24時45分から放送中のテレビ朝日『あざとくて何が悪いの?』は、山里亮太、鈴木愛理がMCを務め、あざとい男女の「リアルな恋愛事情」や「人間関係の処世術」を全方位から深掘りする人気のバラエティー番組。”織姫”と”彦星”の七夕物語と、現実の男女模様を織り交ぜた男女デュエットナンバー「織姫とBABY feat. 汐れいら」が、毎週、番組のエンディングを彩る。エンディングテーマが切り替わる初回放送は7月3日24時45分からなので、楽しみに待っていて欲しい。 また、6月21日に幕張メッセ イベントホールで開催されたねぐせ。のホールツアーファイナル公演より、「織姫とBABY feat. 汐れいら」のライブ映像が、7月7日22時にYouTubeでプレミア公開されることも決定した。 ねぐせ。初のゲストミュージシャンを招いた楽曲として、ライブにも汐れいらがサプライズゲストとして登場し、会場でも大きな盛り上がりを見せていた最新のパフォーマンスを、いち早く見ることができる。 また「織姫とBABY feat. 汐れいら」は、Music Videoやオフィシャルインタビューなども公開されているので、気になった人はぜひチェックして欲しい。 ◾️テレビ朝日『あざとくて何が悪いの?』 7月クールエンディングテーマ放送時間:毎週木曜24:45〜放送(一部地域を除く)HP:https://www.tv-asahi.co.jp/azatokute/#/MC:山里亮太、鈴木愛理 ※TVer、TELASA等で見逃し配信放送!※放送内容は予告なしに変更となる可能性がございます。 公式X:@azatokute ◾️「織姫とBABY feat. 汐れいら」配信中:https://kmu.lnk.to/OrihimeBABY ▼ねぐせ。と汐れいらのオフィシャルインタビュー、撮り下ろし写真公開中https://neguse.jp/interview/ ■<ねぐせ。対バンツアー「BAND TO THE FUTURE 供廖 2025年11月22日(土)福岡 Zepp Fukuoka2025年11月24日(月祝)広島 BLUE LIVE2025年11月29日(土)新潟 LOTS2025年12月6日(土)大阪 Zepp Osaka Bayside2025年12月12日(金)愛知 Zepp Nagoya2025年12月14日(日)香川 高松festhalle2026年1月11日(日)宮城 GIGS2026年1月17日(土)北海道 Zepp Sapporo2026年1月23日(金)東京 Zepp Haneda2026年1月24日(土)東京 Zepp Haneda チケット:5,500円(1ドリンク別)スタンディング, 2F座席, 2Fスタンディング ・スーパー愛し隊! 最速抽選先行:2025年6月21日(土)20:00〜6月24日(火)23:59https://special.neguse.jp/news/detail/29 ・オフィシャル1次抽選先行:2025年6月25日(水)12:00〜7月6日(日)23:59https://l-tike.com/neguse/ ■<ねぐせ。 5th […]

