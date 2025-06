chilldspotが、9月24日に3rdフルアルバム『handmade』をリリースすることを発表した。 これは本日、渋谷CLUB QUATTROで開催された対バンライブ<ジャム Vol.2>のステージ上にて発表されたもの。前作『ポートレイト』から約2年、国内外で活動の幅を広げ続けてきた彼女たちの“進化”と“深化”が詰まった一作となる。 CDと共に付属されるBlu-rayには、昨年12月2日にZepp Shinjuku (TOKYO)で開催された<chilldspot 4th one man live tour “crowdsurf”>のツアーファイナル公演の模様を収録。 アルバムは本日より各CDショップおよびオンラインストアにて予約受付がスタート。全収録楽曲や作品の全貌は後日発表される。 さらに、chilldspotは先日、全国7箇所8公演を巡るワンマンツアー<chilldspot 5th one man live tour “mid way”>の開催を発表したばかり。このツアーが新作『handmade』を引っ提げてのライブとなることも明らかになり、リリース直後のアルバム楽曲をいち早く体感できる機会としても大きな期待が寄せられる。現在、FC先行でチケットの受付がスタートしている。 ◆ ◆ ◆ ◼︎比喩根(Vo, G)コメント結成して5年が経ち、自分達の音楽は変化してきました。「handmade」というアルバムはその変化を自分達の強みとして受け入れることができたアルバムだと思っています。メンバーそれぞれの音楽的な趣味趣向や個性がはっきり輪郭を帯びて、改めて今のchilldspotはどんなものか形にした11曲。アルバムに、バンドに愛着を持ってくれたら嬉しいです。 ◆ ◆ ◆ 3rd Full Album『handmade』発売日:2025年9月24日(水)CD+Blu-ray (PCCA-06414) 5,500円(税込)CD予約リンク:https://chilldspot.lnk.to/CD_handmade配信プレアド / プレセーブリンク:https://chilldspot.lnk.to/handmade ・CD収録曲:全11曲収録。収録内容は後日発表。・Blu-ray収録内容:「chilldspot 4th one man live tour “crowdsurf”」より、2024年12月2日にZepp Shinjuku (TOKYO)で開催されたツアーファイナルの模様を収録 ショップ別オリジナル特典・タワーレコード:缶バッチ・Amazon:メガジャケ(Live shot ver.)・楽天ブックス:フォンタブ・7net:トート型エコバッグ <chilldspot 5th one man live tour “mid way”>2025年10月5日(日)⻑野CLUB JUNK BOX OPEN/START…16:30/17:002025年10月17日(金)札幌 […]

