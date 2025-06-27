´Ú¹ñ ¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ëÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ×¿Í¡¦¶â·ú´õ»á¤¬Âà±¡¡¡³ô²ÁÁàºî¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¼õÎÎ¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤ÎÁÜºº¡¢º£¸å¿ÊÅ¸¤«
¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É»ýÉÂ¤òÍýÍ³¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ×¿Í¡¦¶â·ú´õ»á¤¬¤¤ç¤¦Âà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô²ÁÁàºî¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¼õÎÎ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ×¿Í¡¦¶â·ú´õ»á¤Ç¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ëÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶â»á¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É»ýÉÂ¤òÍýÍ³¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤òÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶â»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¼Ö¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î³ô²ÁÁàºî¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ä¡¢ËÒ»Õ¤«¤é¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â»á¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤«¤éÀµÅö¤Ê½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À¿¼Â¤Ë±þ¤¸¤ëÍ½Äê¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£