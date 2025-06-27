¡ÚÃæÆü¡Û¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¿¸Ìé £³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î28£Ó¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢¾¡¤Ç¼Ú¶â£´
¡¡ÃæÆü¤Ï£²£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¡££µ²ó£²¼ºÅÀ¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï£³¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡££¹²ó¤ò£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£²£¸¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï½é²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢²¬ÎÓ¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°Áö¤¬À¸´Ô¤·¤Æ£±ÅÀ¤òÀèÀ©¡££±¡½£²¤È£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²ó¤Ë¤ÏÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥Ü¥¹¥é¡¼¤ÎÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤ÈµÆÃÓ¤Î°Á÷µå¤Î´Ö¤ËÆóÁö¡¦²¬ÎÓ¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦º´Æ£¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³¡½£²¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï£¶²ó¤«¤éÆ£Åè¡½¶¶ËÜ¡½À¶¿å¡½¾¾»³¤È¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£Ï¢¾¡¤Ç¼Ú¶â¤ò¡Ö£´¡×¤È¤·¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇòÀ±¤ò¤¤¤Ä¤âÌÜÉ¸¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¿Æü¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÍ¤é¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÇòÀ±¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£