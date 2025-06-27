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"Vlogwartz" is going insane on TikTok right now. 2 week old account, 15 million views.- PJ Ace (@PJaccetturo) June 23, 2025
Justine thinks this will be more popular than HBO's $900M Harry Potter remake.
We're talking with studios right now to do this for new IP.
Daily vids are pic.twitter.com/GloHQsUmtU
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