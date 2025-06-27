¡ÚÆ°²è¡Û¸µTOKIO¡¦¾¾²¬¾»¹¨¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤·¤«¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤È¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿°¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤È¤Î²ñÏÃ¤äº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤Ë¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿TOKIO¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ËÈ¼¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¡¢²ò»¶¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸°Õ¸«¤Ç¤·¤Æ¡×
¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸°Õ¸«¤Ç¤·¤Æ¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²¿¤Ç¤¹¤«¡©²¿¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤ÞÊóÆ»Åù¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Á¤¬¡Ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤¿¤À·º»ö»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ìËÜ¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤â¡¢³§¤µ¤óÊ¹¤Ë°¤¤Æ·ù¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¼Â¤Ê¤ó¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼éÈëµÁÌ³¤¬¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ëÅç¤â¡¢¼«Ê¬¤â¡¢¤¦¤Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÃ¯¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Îº£¸å
2021Ç¯4·î¤Ë¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤È¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤ÇÀßÎ©¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡£º£¸å¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤éÇÑ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Þ¤À¹Êó¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó³§¤µ¤ó¤¬¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢ÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¼Õºá
¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¤ÏÅÅÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾¾²¬¤µ¤ó¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¼«Ê¬¤¬Èà¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤éÆ±¤¸»ö¤ò¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢²æ¡¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡¢¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ò»¶¤·¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¹ñÊ¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹ñÊ¬¤¬ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤·¤«¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£