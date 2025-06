krageが7月4日より放送の TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』のオープニングテーマ「月蝕」を、7月5日に先行配信することが決定した。 あわせて配信ジャケット、「月蝕」をイメージした新しいアーティスト写真も解禁。 今回、「月蝕」のアートワーク・アーティスト写真のディレクションは、数々の有名アーティストの作品を手掛けるアートディレクターquia松田剛が担当。撮影は、海沿いで実施され「月蝕」というタイトルを再現したジャケットに。そしてその「月蝕」を背景にkrageが佇んだ神秘的なアーティスト写真が完成した。 また、「月蝕」の配信を記念して、本日よりPre-add/Pre-saveキャンペーンの実施が決定。キャンペーン対象期間内に本楽曲をApple Musicの “Pre-add”、Spotifyの “Pre-save”にて事前登録すると、アニメ描き下ろし絵柄の待ち受け画像がもれなくプレゼントされる。 「月蝕」TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』オープニングテーマ2025年7月5日(土)先行配信開始Pre-add/Pre-saveは、コチラ:https://krage.lnk.to/nZBcgH TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』 2025年7月4日(金)からMBS・TBS・CBC・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送開始 ・放送情報MBS・TBS・CBC:7月4日から 毎週金曜日 深夜1時53分?BS-TBS:7月4日から 毎週金曜日 深夜2時30分〜※放送日時は変更になる場合があります。 ・イントロダクションずたぼろの服をまとい、両親から召使のように扱われている貧しい男爵家の次女・マリー。それでも素直で優しい心を持ち続け、彼女は家族に尽くしていた。 ある日、マリーのバースデーパーティが開かれる。ところが、主役はお姫さまのような姉のアナスタジア。会場の外で哀しそうに佇むマリーは、偶然にも大富豪のキュロス・グラナド伯爵に遭遇する。 お互いに惹かれ合い、マリーにひと目惚れしたグラナド伯爵だったが、ある勘違いからマリーではなく、アナスタジアに求婚してしまう!急速に進んでいく、グラナド伯爵と姉との婚約。しかしアナスタジアが事故死してしまい、代わりにマリーが伯爵家へ嫁ぐことになり……!? 勘違いから始まる“ずたぼろ令嬢”のシンデレラストーリー、開幕! ・スタッフ原作:とびらの・仲倉千景(双葉社 モンスターコミックスf)キャラクター原案:紫 真依監督:北川隆之副監督:砂川正和シリーズ構成・脚本:猪原健太キャラクターデザイン:佐藤秋子サブキャラクターデザイン:菊池陽介色彩設計:寺分神奈美術監督:川崎美和(チップチューン)美術設定:藤瀬智康(チップチューン)、松本秀幸 撮影監督:町田 啓(チップチューン)3DCGディレクター:磯部兼士 3DCGテクニカルディレクター:木村明彦編集:丹 彩子(グラフィニカ)音響監督:亀山俊樹音響効果:北方将実音楽:夢見クジラ音楽制作:ハートカンパニーアニメーション制作:ランドック・スタジオ ・キャストマリー:本村玲奈キュロス:濱野大輝アナスタジア:田中美海ルイフォン:木村良平ミオ:日笠陽子リュー・リュー:大原さやか ・主題歌オープニングテーマ:krage「月蝕」エンディングテーマ:Myuk「マリー」 ・アニメ公式サイト:https://zutaboro-anime.com・公式X:https://x.com/zutaboro_reijou (C)とびらの・仲倉千景/双葉社・「ずたぼろ令嬢」製作委員会 関連リンク◆krage オフィシャルサイト◆krage オフィシャルX◆krage オフィシャルInstagram◆krage オフィシャルYouTube◆krage オフィシャルTikTok

