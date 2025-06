手嶌葵が、最新作『Aoi Works 掘best collection 2019-2025〜』を8月20日に発売することを発表した。 『Aoi Works』は、手嶌葵がテレビや映画の主題歌、CM、企業やアーティストとのコラボレーションなどで参加した作品を集めたタイアップコレクションアルバム。2016年に1作目、2019年に2作目がリリースされ、今作が第3弾となる。収録曲は全12曲予定で、高砂熱学CMソングと8月公開の映画『蔵のある街』主題歌とのダブルタイアップソング「風につつまれて」、今や世界中のSNSでバズを起こしている「森の小さなレストラン」、TVアニメ『ある魔女が死ぬまで』エンディング主題歌「花咲く道で」などのCD初収録音源を始め、TBS系日曜劇場『天国と地獄〜サイコな2人〜』主題歌「ただいま」などのヒット曲、話題となった初音源化となるCMソングを収録している。合わせてオリジナル特典も発表された。 なお、9月14日の大阪公演を皮切りに<手嶌葵 Concert 2025-2026>がスタートする。 ◾️『Aoi Works 掘best collection 2019-2025〜』2025年8月20日(水)発売 形態:(CD)VICL-66086/3,600円(税込) ◆収録曲:風につつまれて(高砂熱学CMソング/映画「蔵のある街」主題歌)※CD初収録森の小さなレストラン(NHK「みんなのうた」)※CD初収録奇跡(アンファー「スカルプD メディカルミノキ5」CMソング)※初音源化CD初収録ただいま(TBS系日曜劇場「天国と地獄〜サイコな2人〜」主題歌)花咲く道で(TVアニメ「ある魔女が死ぬまで」エンディング主題歌)※CD初収録散りてなお(映画「みをつくし料理帖」主題歌)Happy Rose(世界バラ会議福⼭⼤会応援ソング)※初音源化CD初収録TAIROW〜キミが目指してんのは〜feat.カモン葵(レキシアルバム参加作品)15のキミへ(早稲田アカデミーCMソング)※初音源化CD初収録瑠璃色の地球(未来への航海バージョン)(株式会社東芝 企業CM曲)真夜中のメロディ(NHKラジオ深夜便のうた)きょうの空にまるい月(feat.手嶌葵)(江粼文武アルバム参加作品)全12曲収録予定 ◆オリジナル特典下記チェーン店舗・オンラインストアにて「Aoi Works 掘best collection 2019-2025〜」をお買い上げの方に、オリジナル特典を先着でプレゼントいたします。・VICTOR ONLINE STORE:A4クリアファイル・Amazon.co.jp:メガジャケ・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE:スクエアポストカードA・HMV全国各店、HMV & BOOKS online:スクエアポストカードB・楽天ブックス:スクエアポストカードC・その他応援店:スクエアポストカードD ◾️<手嶌葵Concert 2025-2026> 2025年9月14日(日)大阪・住友生命いずみホール9月27日(土)神奈川・横浜みなとみらいホール大ホール10月5日(日)北海道・札幌コンサートホールKitara11月2日(日)東京オペラシティ コンサートホール11月16日(日)福岡シンフォニーホール12月7日(日)東京オペラシティ コンサートホール12月21日(日)静岡・アクトシティ浜松・中ホール2026年1月31日(土)埼玉・ウェスタ川越 大ホール2月15日(日)愛知・愛知県芸術劇場コンサートホール2月28日(土)岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ大劇場3月14日(土)静岡・沼津市民文化センター3月29日(日)大阪・住友生命いずみホールチケット購入:https://www.samonpromotion.com/event/2950/ 関連リンク ◆手嶌葵 オフィシャルサイト◆手嶌葵 オフィシャルX◆手嶌葵 オフィシャルInstagram◆手嶌葵 オフィシャルYouTubeチャンネル

The post 手嶌葵、タイアップコレクションアルバムシリーズ第3弾『Aoi Works 掘best collection 2019-2025〜』発売決定 first appeared on BARKS.