WANIMAが、本日パシフィコ横浜にて開催した<Sorry Not Sorry TOUR>のファイナル公演の終演後に、新曲「分岐点」のデジタルリリースをサプライズ発表、さらに俳優の高良健吾が出演するMVも公開した。 ◆WANIMA 動画 「分岐点」は4月からスタートし、6月27日にファイナルとなる<Sorry Not Sorry TOUR>のライブが始まる前に流れるオープニングSE曲として制作されたもので、毎公演各会場で使用されていた楽曲。ツアーファイナルの終演後に、デジタルリリースを発表し、同時にMVを公開した。 MVには、WANIMAと同郷の熊本県出身の高良健吾が出演。ドラムのFUJIと高良は同じ高校の先輩後輩という縁で今回の出演が実現したという。 MVでは、葛藤を抱えながら生きている男性を高良健吾が熱演。朝日に向かってさまざまな表情を見せながら走る姿が、WANIMAの演奏シーンそして曲のメッセージと共鳴し胸が熱くなる作品となっているとのこと。 撮影の1週間前にFUJIが高良に連絡をし、急遽なスケジュールで撮影が実現したという。高良は撮影について「忙しいのでどれくらい時間がかかるか?と確認したら、「すぐ終わる」と言われたが内容が走り続けるカロリーのかかるものだったけれど、楽しかった、うれしかったです」と話した。また楽曲については「生きていたらぶつかる何かや向き合わないといけない感情から生まれた楽曲だと思う。自分を掘り下げた時に向き合いたくない何かや認めたくない何かが見つかったことがある経験をした人に刺さる楽曲だと思った」とコメント。 WANIMAのKENTA(Vo, G)は、今回のMVへの高良の出演について「ツアーのSEとしてお客さんと僕らで大事にしてきた楽曲のMVに同じ熊本の高良さんに出演していただいて忘れられない作品になりました」と語った。 音源は各音楽配信プラットフォームでの配信がスタート、MVはWANIMAのYouTubeチャンネルにて公開されているのでぜひチェックしてほしい。 https://youtu.be/9tuRkF_DDYM ◾️新曲「分岐点」好評配信中:https://WANIMA.lnk.to/Bunkiten 関連リンク ◆WANIMA オフィシャルサイト◆WANIMA オフィシャルX◆WANIMA オフィシャルInstagram

The post WANIMA、新曲「分岐点」ツアーファイナルにサプライズ配信。MVに同郷の俳優・高良健吾出演も first appeared on BARKS.