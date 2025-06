鞘師里保が7月23日にリリースするEP『Too much!』のジャケット写真と収録楽曲、および法人別オリジナル特典の絵柄が公開された。 ◆ジャケット、特典画像 今回公開されたジャケット写真は、アーティスト写真や6月18日にリリースされた配信シングル「Super Red」と同じく、フジイセイヤ(W)のディレクションのもとに制作された。 さらに、収録内容も解禁。CDにはメジャーデビューシングル「Super Red」を含む全6曲を収録。初回生産限定盤とCD+Blu-ray盤のBlu-rayには、25年5月に行われたBillboard Live 横浜公演のライブ映像が、CD+Blu-ray盤にはその舞台裏を追ったビハインド映像に加え、昼公演のみで披露された「Puzzle」も収録される。 また、一部取り扱い店舗にて、先着購入者オリジナル特典として数量限定でプレゼントされる法人別オリジナル特典の絵柄も解禁されている。 EP『Too much!』2025年7月23日(水)発売 ▼予約・購入https://avex.lnk.to/sayashiriho_toomuch 初回生産限定【ミニAL+Blu-ray (スマプラ対応)】価格:\9,000(税抜) / \9,900(税込)品番:AVCD-63745/B※デジパック仕様※封入特典:フォトブック、ステッカー 【ミニAL+Blu-ray(スマプラ対応)】価格:\7,000(税抜) / \7,700(税込)品番:AVCD-63746/B 【ミニAL(スマプラ対応)】価格:\2,500(税抜) / \2,750(税込)品番:AVCD-63747 ▼収録内容[CD] (全品番共通) [Blu-ray] (初回生産限定盤 AVCD-63745/B)RIHO SAYASHI Billboard Live 2025 [Blu-ray] (CD+Blu-ray AVCD-63746/B)RIHO SAYASHI Billboard Live 2025 RIHO SAYASHI Billboard Live 2025 -Behind The Scenes-Puzzle ▼先着特典【Amazon】 メガジャケ【タワーレコード】 オリジナルフォトカード(タワーレコード Ver.)【HMV】 オリジナルフォトカード(HMV Ver.)【TSUTAYA】 オリジナルフォトカード(TSUTAYA Ver.)【mu-mo SHOP】 オリジナルフォトカード(mu-mo SHOP Ver.)※3形態のうちいずれか1枚購入でオリジナルフォトカード1枚をプレゼント※各特典につきましては数に限りがございますので無くなり次第終了となります※「オリジナルフォトカード(mu-mo SHOP […]

