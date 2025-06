ピーターラビット(TM) フラワーセレブレーション in 横浜:7月1日(火)〜 8月31日(日)

2025年7月に横浜ベイエリアで行われるイベントを紹介。夏を満喫できるイベントをピックアップします。夏休みのお出かけの参考にしてください(画像はリリース、公式Webサイトより)。2026年に、ピーターラビット(TM)の作者ビアトリクス・ポターが生誕160周年を迎えることを記念し、「ピーターラビット(TM) フラワーセレブレーション in 横浜」が開催。

横浜七夕祭り in 山下公園:7月5日(土)、6日(日)

YOKOHAMA SAKE SQUARE 2025 〜ヨコハマ サケ スクエア 2025〜:7月12日(土)、13日(日)

FUN! ALOHA! 2025 in YOKOHAMA:7月18日(金)〜21日(月・祝)

BAY WALK MARKET 2025:7月19日(土)〜21日(月・祝)

夏パラ!水あそび&夜あそび:7月19日(土)〜 8月31日(日)

マイナビオールスターゲーム THE FESTIVAL 2025 in YOKOHAMA:7月23日(水)

横浜駅周辺から桜木町、元町・山手一帯で、スタンプラリーや物販イベントのほか、街内の装飾、フォトスポットの設置などが行われます。夏休み期間中、横浜ベイエリアでピーターラビットの世界を楽しんでは?BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2025場所:横浜駅周辺〜桜木町、元町・山手一帯横浜で初となる大規模な「七夕祭り」。山下公園と横浜マリンタワー前広場で、昼夜二部構成の多彩なプログラムを展開します。願いごとを短冊に書いて飾る七夕エリアでは、19:00からプロジェクションマッピングが加わり、幻想的な空間に。注目イベントは、芝生エリアでのスカイランタンの打ち上げ(7月5日19:20〜19:40)です。ランタン打ち上げ参加は受付終了となりましたが、たくさんのランタンが夜空に舞い上がる様子を見られます。このほか、横浜のグルメがそろうフードエリアや「神奈川県宇宙応援アンバサダー」宇宙なんちゃらこてつくんのグリーティング、ステージイベントなどが予定されています。時間は両日ともに10:00〜21:00、入場無料。場所:山下公園、横浜マリンタワー前広場神奈川の12蔵をはじめ首都圏近郊から2日間で合計22蔵が出展し、65銘柄(予定)が集まる日本酒試飲イベント「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2025」。横浜では2回目の開催となります。会場には試飲ブースのほか、日本酒に合うおつまみを販売するフードブース、持ち帰り用のお酒が買えるブースが出店するほか、角打ちDJなどのイベントも。参加はスターターセットの購入が必須。場所:赤レンガ倉庫 イベント広場2024年に初開催の「FUN! ALOHA! in YOKOHAMA」。フラやウクレレのステージをはじめ、フード、ファッションなど、ハワイのカルチャーが横浜赤レンガ倉庫に集まるイベントです。2025年も、140年に渡り深いつながりがある横浜で、ハワイの文化を体感できます。場所:赤レンガ倉庫 イベント広場横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ハンマーヘッド、DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEADの4施設を結ぶ、横浜みなとみらい新港地区の水際プロムナードで開催される、お散歩しながら楽しめる「BAY WALK MARKET 2025」。ワンちゃんと一緒に夜の涼しい時間に散歩できるナイトマーケットや夜景を楽しめるドッグランのほか、ワンちゃん向けのショップや多様なキッチンカーも出店します。“みなとみらいを音楽であふれる街に”をコンセプトにした「みなとみらいSTREET MUSIC」も楽しめます。場所:赤レンガ倉庫 イベント広場横浜・八景島シーパラダイスでは、昼は“涼”、夜は“特別感”あふれるコンテンツが盛りだくさんな夏イベント「夏パラ!水あそび&夜あそび」を開催。“水”をテーマとしたデイコンテンツと“夜”限定で楽しめるナイトコンテンツの2大構成で、水族館はもちろん、アトラクションやフードなど1日中楽しめます。今夏は、八景島の周りを巡る新クルーズ船が登場するほか、イルカと映像・光・音・噴水の演出がシンクロした没入型ナイトパフォーマンス「LIGHTIA〜七色のキセキ〜」を毎夜開催。特定日限定で音と光のライブエンターテインメント花火ショー「花火シンフォニア」も楽しめますので、公式Webサイトをチェックしてください。場所:横浜・八景島シーパラダイス9年ぶりに横浜スタジアムで開催される「マイナビオールスターゲーム2025」(7月24日18:30〜試合開始:横浜スタジアム)に合わせて、その前日の23日にオールスターをさらに楽しめるイベント「マイナビオールスターゲーム THE FESTIVAL 2025 in YOKOHAMA」を開催。横浜スタジアムでは、京セラドーム大阪で開催される「マイナビオールスターゲーム2025」第1戦をライブビューイングで楽しめるほか、野球の魅力や楽しさを感じられるさまざまなコンテンツを実施予定(要入場チケット)。横浜公園、日本大通りでは、球団オリジナル醸造ビールやドリンク、キッチンカーによるグルメ、野球体験ブースなどで気軽にボールパークの雰囲気を味わえます(入場無料)。場所:横浜スタジアム、横浜公園、日本大通りいかがでしたか? 暑さ対策をしっかりとして、夏の横浜ベイエリアを楽しんでください。(文:田辺 紫)