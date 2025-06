6月27日、鈴木愛理がInstagramを更新した。

【写真】「色っぽい」と反響!肌見せ衣装姿の仰向けSHOTなども公開

鈴木は、自身のInstagramアカウントにて、「Do you get what I mean?… Oops!」というコメントと共に、6月7日に発売したニューシングル『Oops!』のMVオフショットと思われる、クラシカルなドレス姿で美しい背中を見せたバックショットや、目を閉じて仰向けに寝転んだ姿などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「美しさ全開」「素敵すぎる」「色っぽい」「お人形さんすぎる」「本当に絵画みたい」などの絶賛の声が寄せられていた。

鈴木は、2002年にハロー!プロジェクト・キッズに選ばれ、翌年ハロー!プロジェクト内のユニット「あぁ!」のメンバーとしてCDデビュー。2018年からはソロアーティストとして精力的に活動しており、現在はライブツアー『鈴木愛理 LIVE 2025 〜Oops!〜』を開催中だ。

画像出典:鈴木愛理オフィシャルInstagramより