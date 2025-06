【モデルプレス=2025/06/27】アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。6月27日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.01が配信され、SKY-HIが2次審査中に涙をこぼす場面があった。

◆SKY-HIが突然の涙

◆BE:FIRST&MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」

BE:FIRSTが誕生した「THE FIRST」出身のRUI(ルイ)、TAIKI(タイキ)、MAZZELが誕生した「MISSIONx2」出身のKANON(カノン)などBMSGでレッスンを重ねてきたトレーニーと、一般募集での応募者が参加する10代限定のボーイズグループオーディション。第1話では、書類審査を通過した一般参加者とトレーニーが合流した2次審査の様子が公開された。トレーニー・一般応募者問わずSKY-HIがその才能に感動する中で「いやー、次来ますね。ちょっと待って…」と目元を押さえたのは、SKY-HIの指導を最も長く受けてきたRUI・TAIKI・KANONの審査前。「分かんないけど泣きそう。やばいやばいやばい。さすがに意味分かんないでしょ。TAIKIが入ってきて泣いてたら」と目を潤ませる。「写真見たら…ちょっとあくびしてたってことでなんとかならないですかね」とティッシュで涙を拭っていた。そんな中、直前の控え室にいたTAIKIは「『THE FIRST』の時とは何もかも全部違うと思うんですけど、日高さん(SKY-HI/日高光啓 ※「高」は正式には「はしごだか」)の前で改めてオーディションで披露できるという形で自分的には感慨深い」と喜び。ボーカル課題曲として自身が制作したソロ楽曲「KARATE KID」、ダンス課題曲としてSKY-HI×SALU「Black Jack」を披露した上、オーディションのために新たな自作曲を用意し「今回は歌詞を伝えたい」とアカペラで披露していた。力強いパフォーマンスを受け、SKY-HIは「覚悟が違うね。気合入ってたね」とにっこり。「どんだけ気合入っても最後に味方してくれるのは、あなたがこういうふうに積み上げてきたスキル。まだまだここから戦わなきゃいけないところいっぱいあると思うんですけど、次の審査頑張りましょうか」と声をかけた。なお、同話では次の3次審査に進出する30人が発表されている。BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」(毎週月〜金曜あさ5時20分〜)の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、7月3日深夜0時59分からは毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送となる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】