ºäËÜ²Ö¿¥¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¡×Æ±Ç¯Âå¤ÎÈõ¸ý¤âÍèµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤¬27Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎKOSE¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±éµ»¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤ÏËÌµþ¸ÞÎØÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÈõ¸ý¿·ÍÕ¡Ê¥Î¥¨¥Ó¥¢¡Ë¤¬Íèµ¨¸Â¤ê¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£´û¤ËÍèµ¨¤Ç°ìÀþ¤òÂà¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¸ÞÎØÃÄÂÎ¶ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÆ±Ç¯Âå¤ÎÈõ¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥Ó¥¹¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿·ÍÕ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¡£°ì½ï¤ËËÌµþ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ÇÀï¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¡¢ºäËÜ¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤Ê¤É³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èõ¸ý¤ÏµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æº£µ¨¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç6°Ì¤ÈÉü³è¡£¡ÖµÙÍÜ¤ä¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥á¥ó¥Ä¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¿ÀÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÂº·É¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ãç¤ÎÎÉ¤¤2¿Í¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¿¼¤¤ÏÃ¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¼«Ê¬¤¬¼å¤¤¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÏÃ¤ò¿¼¤¯ÏÃ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢º£¥·¡¼¥º¥ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ºäËÜ¤Ï¡ÖÎ¦¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢´Å¤ä¤«¤Ê¿·ÍÕ¤Á¤ã¤ó¡ª¤ß¤¿¤Ê¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤¤¹¥¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£