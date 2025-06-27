『THE LAST PIECE』3次審査参加30人の姿が明らかに RUIの4年越し「感電」に視聴者号泣【3次審査参加者一覧あり】
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の本編#1が、27日に放送された。
【番組カット】自作曲も持ち込み！覚悟のこもったTAIKI
「#1」では、RUI、TAIKI、KANONをはじめとするTRAINEEを含め、計30人の3次審査に進む参加者の2次審査の様子が明かされた。SKY-HIがそれぞれの参加者にアドバイスを送る様子などが紹介された。
TAIKIは「自作曲を用意してきました」と気合十分。RUIは4年前に参加したオーディション『THE FIRST』の2次審査と同じ「感電」を披露した。冒頭で“クラップ”を求める煽りを再現しつつも、色気を携えて表現力にさらなる磨きがかかった様子。KANONは安定した歌とダンスを披露しながらも、裏返ってしまったという歌声に「悔しい」とこぼし、思いの強さとまじめさをうかがわせた。
多くの反響が寄せられた本編の放送。特にRUIの「感電」には「もう号泣なんですけど」「過去イチの歌声」「RUIの感電は泣く」「期待しかない」「涙腺崩壊」「色気が増したね」といった反響が寄せられた。
同オーディションは、TBS『THE TIME,』（月〜金 前5：20〜前8：00）の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信する。
【3次審査参加者】
■A.J.
生年月日：2006年8月11日
出身地：マレーシア
■ADAM
生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
■AOI
生年月日：2010年10月7日
出身地：兵庫県
■COTA
生年月日：2009年12月6日
出身地：新潟県
■EITA
生年月日：2009年3月28日
出身地：埼玉県
■GOICHI
生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
■HAL
生年月日：2009年11月19日
出身地：東京都
■ISANA
生年月日：2008年3月28日
出身地：大阪府
■KAIRI
生年月日：2010年4月6日
出身地：大阪府
■KAN
生年月日：2009年7月4日
出身地：東京都
■KANON
生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
■KANTA
生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
■KEI
生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
■KEISHIN
生年月日：2012年2月24日
出身地：兵庫県
■KEITO
生年月日：2009年11月14日
出身地：埼玉県
■RAIKI
生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
■RAITO
生年月日：2006年11月28日
出身地：大阪府
■REN
生年月日：2007年5月11日
出身地：愛知県
■REO
生年月日：2009年3月16日
出身地：埼玉県
■RYOMA
生年月日：2008年8月6日
出身地：長野県
■RYOTO
生年月日：2010年3月24日
出身地：福岡県
■SHO
生年月日：2006年12月30日
出身地：東京都
■SOLA
生年月日：2008年8月19日
出身地：栃木県
■TAICHI
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
■TAIKI
生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
■TAISEI
生年月日：2010年2月19日
出身地：神奈川県
■TOMOSHI
生年月日：2005年3月21日
出身地：福岡県
■YU
生年月日：2012年2月16日
出身地：神奈川県
■YUTA
生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
■RUI
生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都
【番組カット】自作曲も持ち込み！覚悟のこもったTAIKI
「#1」では、RUI、TAIKI、KANONをはじめとするTRAINEEを含め、計30人の3次審査に進む参加者の2次審査の様子が明かされた。SKY-HIがそれぞれの参加者にアドバイスを送る様子などが紹介された。
多くの反響が寄せられた本編の放送。特にRUIの「感電」には「もう号泣なんですけど」「過去イチの歌声」「RUIの感電は泣く」「期待しかない」「涙腺崩壊」「色気が増したね」といった反響が寄せられた。
同オーディションは、TBS『THE TIME,』（月〜金 前5：20〜前8：00）の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信する。
【3次審査参加者】
■A.J.
生年月日：2006年8月11日
出身地：マレーシア
■ADAM
生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
■AOI
生年月日：2010年10月7日
出身地：兵庫県
■COTA
生年月日：2009年12月6日
出身地：新潟県
■EITA
生年月日：2009年3月28日
出身地：埼玉県
■GOICHI
生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
■HAL
生年月日：2009年11月19日
出身地：東京都
■ISANA
生年月日：2008年3月28日
出身地：大阪府
■KAIRI
生年月日：2010年4月6日
出身地：大阪府
■KAN
生年月日：2009年7月4日
出身地：東京都
■KANON
生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
■KANTA
生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
■KEI
生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
■KEISHIN
生年月日：2012年2月24日
出身地：兵庫県
■KEITO
生年月日：2009年11月14日
出身地：埼玉県
■RAIKI
生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
■RAITO
生年月日：2006年11月28日
出身地：大阪府
■REN
生年月日：2007年5月11日
出身地：愛知県
■REO
生年月日：2009年3月16日
出身地：埼玉県
■RYOMA
生年月日：2008年8月6日
出身地：長野県
■RYOTO
生年月日：2010年3月24日
出身地：福岡県
■SHO
生年月日：2006年12月30日
出身地：東京都
■SOLA
生年月日：2008年8月19日
出身地：栃木県
■TAICHI
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
■TAIKI
生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
■TAISEI
生年月日：2010年2月19日
出身地：神奈川県
■TOMOSHI
生年月日：2005年3月21日
出身地：福岡県
■YU
生年月日：2012年2月16日
出身地：神奈川県
■YUTA
生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
■RUI
生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都