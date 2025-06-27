ÆüËÜ¤ÎÊ¸¶ñ¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡× ¡È¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡É Çº¤ß²ò·è¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤¬Âç½¸·ë¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
26Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÊ¸¶ñ¤Îº×Åµ¡ÖÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÊØÍø¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Ê¸¶ñ5ËüÅÀ°Ê¾å¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¸Ë¼¶ñ¤È¤¤¤¨¤ÐÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤êÆÃ²½¤·¤¿Ê¸Ë¼¶ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍ¥½¨¾Þ¤Î¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤É¤¦»È¤¦¡©¡ÈÊ¸¶ñ¤Îº×Åµ¡É¤ËÂç½¸·ë¤·¤¿Ê¸Ë¼¶ñ
¡È¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡É ¡¡¼ÂÍÑÀ+¦Á¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÆüËÜ¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Ê¸¶ñ¥½¥à¥ê¥¨¡¼¥ë¿ûÌ¤Î¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¡È¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡ÉÊ¸Ë¼¶ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¼êÄ¢¤È¸À¤¨¤ÐÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·¤´¤È¡×¼êÄ¢¡£¡Ö¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Î¿ä¤·¤´¤È¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·³è¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¾ðÊó¡¢¥°¥Ã¥º¸ò´¹¤Ê¤É¤Î¡Ö¾ðÊó¸»¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì¸«¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÉáÄÌ¤Î¼êÄ¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ä¤·³è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼êÄ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥´¥í¥â¤Î¡Ö¿ä¤·¤´¤È¤¬Ë»¤·¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¼êÄ¢¡Ê2035±ß¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯ÈÇ¤Ï9·îÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¼êÄ¢¤ÈÆ±ÍÍ¡¢1¤«·î¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬µÆþ¤Ç¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥¯¡¼¥ëÊ¬¡ÊÌó3¡Á4¤«·î¡Ë¤Î½Ð±é¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÉÕ¤ä¶â³Û¡¢¸ø±éÌ¾¤Ê¤É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤Î½ñ¤Êý¤Þ¤ÇºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬1ºý¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ä¤·³è¤¬¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À?¡×ÆÉ½ñ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ç·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÉ½ñÅÓÃæ¤Ç¤·¤ª¤ê¤ò¶´¤ß¡¢¸åÆüÆÉ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¤É¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤«¤Ê?¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¤·¤ª¤ê¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤Î¡ÖÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÛÙ ¡Ê440±ß¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ï7·îÃæ½Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UFO·Á¤Î¤·¤ª¤ê¤ÇÀè¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¡×¤«¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£