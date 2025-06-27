¾¾²¬çýÍ¥¡ÖÀäÂÐ¤ËÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë»þÂå¤ËÊú¤¤¤¿¡ÈÌîË¾¡É¤Ë»³»û¹¨°ì¤âº¤ÏÇ!?¡Ö¼þ¤ê¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¡×
TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£º£²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¤È¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë»þÂå¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÌîË¾¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
▶▶¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12653
¢¡13ºÐ¤Î¾¾²¬¤¬¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È
¾¾²¬¡§Á°¤Ë¡ÈISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤«¤é½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç¯±Û¤·ÈÖÁÈ¡Ê¢¨¡Ë¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¨2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Æ¥ìÅì³«¶É20¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¡ØKIBO±§ÃèÊüÁ÷¶É¡ÙLIVE ±§Ãè¤Î½éÆü¤Î½Ð2021 from¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×
»³»û¡§¤ä¤Ã¤¿¡ª ¤¹¤´¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¾¾²¬¡§»³¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢»ä¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤¬¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡ÊÆüÂØ¤ï¤ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÁí¾Î¡Ë»þÂå¤Ë¡¢¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤¬CM¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿»³¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤â¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÊÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤â¡Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ø»³¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤¬¡Ø»³¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿13ºÐ¤Î»ä¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÈÀäÂÐ¤ËÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ê»³¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ï¥°¤·¤Æ¡Ë¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤ä¤ë¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»³»û¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¾¾²¬¡§¤½¤ì°ÊÍè¡¢»³¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡© ¥®¥å¥Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ¬¤ò¤ªÊ¢¤Ë¥³¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¤Ã¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢»³¤Á¤ã¤ó¤âÂ¿Ê¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶É¥È¥ó¥È¥ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡È¥Ï¥°¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Á¡£²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤È¤«¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Á¡£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Á¡É¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¡£
»³»û¡§²¶¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£13ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¾¾²¬¡§»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡Ê2016Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼XY¡õZ¡Ø¥Ü¥ë¥±¥Ë¥ª¥ó¤Èµ¡¹ª¡Ê¤«¤é¤¯¤ê¡Ë¤Î¥Þ¥®¥¢¥Ê¡Ù¡×¡Ë¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡Ä¡Ä»³¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³»û¡§¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¸½¾ì¤À¤·¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢çýÍ¥¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼þ¤ê¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¿Íµ¤¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥°¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£
▶▶»³»û¡õ¾¾²¬¤¬¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤¿²ù¤·¤µ¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦ Â³¤¤Ï¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12653
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
▶▶¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12653
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡¢»³»û¹¨°ì¤µ¤ó
¢¡13ºÐ¤Î¾¾²¬¤¬¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È
¾¾²¬¡§Á°¤Ë¡ÈISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤«¤é½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç¯±Û¤·ÈÖÁÈ¡Ê¢¨¡Ë¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¨2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Æ¥ìÅì³«¶É20¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¡ØKIBO±§ÃèÊüÁ÷¶É¡ÙLIVE ±§Ãè¤Î½éÆü¤Î½Ð2021 from¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×
»³»û¡§¤ä¤Ã¤¿¡ª ¤¹¤´¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¾¾²¬¡§»³¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢»ä¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤¬¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡ÊÆüÂØ¤ï¤ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÁí¾Î¡Ë»þÂå¤Ë¡¢¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤¬CM¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿»³¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤â¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÊÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤â¡Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ø»³¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤¬¡Ø»³¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿13ºÐ¤Î»ä¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÈÀäÂÐ¤ËÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ê»³¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ï¥°¤·¤Æ¡Ë¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤ä¤ë¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»³»û¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¾¾²¬¡§¤½¤ì°ÊÍè¡¢»³¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡© ¥®¥å¥Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ¬¤ò¤ªÊ¢¤Ë¥³¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¤Ã¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢»³¤Á¤ã¤ó¤âÂ¿Ê¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶É¥È¥ó¥È¥ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡È¥Ï¥°¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Á¡£²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤È¤«¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Á¡£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Á¡É¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¡£
»³»û¡§²¶¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£13ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¾¾²¬¡§»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡Ê2016Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼XY¡õZ¡Ø¥Ü¥ë¥±¥Ë¥ª¥ó¤Èµ¡¹ª¡Ê¤«¤é¤¯¤ê¡Ë¤Î¥Þ¥®¥¢¥Ê¡Ù¡×¡Ë¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡Ä¡Ä»³¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³»û¡§¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¸½¾ì¤À¤·¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢çýÍ¥¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼þ¤ê¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¿Íµ¤¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥°¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£
▶▶»³»û¡õ¾¾²¬¤¬¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤¿²ù¤·¤µ¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦ Â³¤¤Ï¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12653
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661