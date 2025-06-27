21:00
ブラジル雇用統計（5月）
予想　6.4%　前回　6.6%（失業率)

メキシコ雇用統計（5月）
予想　2.59%　前回　2.54%（失業率)

21:30
カナダ実質GDP（4月）
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)
予想　1.3%　前回　1.7%（前年比)


米個人所得・支出（5月）
予想　0.2%　前回　0.8%（個人所得・前月比)
予想　0.2%　前回　0.2%（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（5月）
予想　0.1%　前回　0.1%（PCE価格指数・前月比)
予想　2.3%　前回　2.1%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.1%　前回　0.1%（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　2.6%　前回　2.5%（コアPCE価格指数・前年比)

22:15　
クックFRB理事、ハマック・クリーブランド連銀総裁「Fed Listens」イベント出席（質疑応答あり）

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）
予想　60.5　前回　60.5

28日
1:00　
チポローネECB理事、国際決済銀行（BIS）年次総会出席


FRB年次銀行ストレステスト結果公表


※予定は変更されることがあります。