ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル雇用統計（5月）

予想 6.4% 前回 6.6%（失業率)



メキシコ雇用統計（5月）

予想 2.59% 前回 2.54%（失業率)



21:30

カナダ実質GDP（4月）

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)

予想 1.3% 前回 1.7%（前年比)





米個人所得・支出（5月）

予想 0.2% 前回 0.8%（個人所得・前月比)

予想 0.2% 前回 0.2%（個人支出・前月比)



米PCE価格指数（5月）

予想 0.1% 前回 0.1%（PCE価格指数・前月比)

予想 2.3% 前回 2.1%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.1% 前回 0.1%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 2.6% 前回 2.5%（コアPCE価格指数・前年比)



22:15

クックFRB理事、ハマック・クリーブランド連銀総裁「Fed Listens」イベント出席（質疑応答あり）



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）

予想 60.5 前回 60.5



28日

1:00

チポローネECB理事、国際決済銀行（BIS）年次総会出席





FRB年次銀行ストレステスト結果公表





※予定は変更されることがあります。

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