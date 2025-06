◆BE:FIRST&MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」

【モデルプレス=2025/06/27】アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。このたび、3次審査進出者30人の詳細プロフィールが届いた。BE:FIRSTが誕生した「THE FIRST」。MAZZELが誕生した「MISSIONx2」。そしてHANAが誕生したガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、さまざまなフィールドで心揺さぶる時を届け社会を動かす起点を目指し、「最高の“時”で、明日の世界をつくる。」ことをブランドプロミスに掲げる「TBS」とタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。

◆「THE LAST PIECE」3次審査進出者30人のプロフィール公開

◆A.J.

◆ADAM

◆AOI

◆COTA

◆EITA

◆GOICHI

◆HAL

◆ISANA

◆KAIRI

◆KAN

◆KANON

◆KANTA

◆KEI

◆KEISHIN

◆KEITO

◆RAIKI

◆RAITO

◆REN

◆REO

◆RUI

◆RYOMA

◆RYOTO

◆SHO

◆SOLA

◆TAICHI

◆TAIKI

◆TAISEI

◆TOMOSHI

◆YU

◆YUTA

◆「THE LAST PIECE」6月27日から本編スタート

生年月日:2006年8月11日出身地:マレーシア趣味:ダンス、歌の研究特技:ダンスMBTI:ENFJ好きな食べ物:カレーと焼肉小さい頃の夢:マレーシアのエンターテイメントを成長させる好きな言葉:Believe yourself自分を表す3つのハッシュタグ:#no music no life #大きな夢をもつ人 #なんでも頑張るしかない生年月日:2005年4月24日出身地:東京都趣味:ライブ鑑賞、サッカー観戦特技:モノマネMBTI:ENFP好きな食べ物:チーズ、マンゴー小さい頃の夢:パイロット好きな言葉:何事もやってみなきゃ0%のまま自分を表す3つのハッシュタグ:#BIGBANG #keshi #ONEOKROCK生年月日:2010年10月7日出身地:兵庫県趣味:お菓子作り、ダンスの動画を見ること特技:空手、楽器の音名を当てることが出来るMBTI:ISFP好きな食べ物:ラムネ、クッキー、角煮、ハンバーグ小さい頃の夢:サッカー選手とコンビニの店長好きな言葉:死ぬこと以外、かすり傷自分を表す3つのハッシュタグ:#マイペース #TigerStyle #憧れの人はマナトさん生年月日:2009年12月6日出身地:新潟県趣味:Live鑑賞、散歩特技:けん玉MBTI:ENFJ好きな食べ物:オムライス小さい頃の夢:歌って踊れるアーティスト好きな言葉:好きが最強のチカラ自分を表す3つのハッシュタグ:#(オオカミの絵文字) #(タコの絵文字) #(ヘッドフォンの絵文字)生年月日:2009年3月28日出身地:埼玉県趣味:映画とお笑いコント鑑賞、曲作り、筋トレ特技:作詞、ダンス、インストラクターをしてるので指導力MBTI:ENFJ好きな食べ物:母が作る二度揚げからあげ、チーズ揚げ小さい頃の夢:アーティストになる好きな言葉:1%でもいい昨日の自分を超えてみせろ自分を表す3つのハッシュタグ:#負けず嫌い #ゲシュタルト崩壊 #自然界隈です生年月日:2006年12月14日出身地:埼玉県趣味:映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと特技:低音ラップMBTI:ENTP好きな食べ物:ネギトロ小さい頃の夢:仮面ライダー好きな言葉:成功が努力よりも先なのは辞書だけだ。自分を表す3つのハッシュタグ:#低音ラップ #爆弾 #努力生年月日:2009年11月19日出身地:東京都趣味:ペットを愛でること、ゲーム特技:ダンス、変顔、即寝MBTI:ESFP好きな食べ物:ごまだんご、羊羹、オムライス、グミ小さい頃の夢:マイケルのホログラムと一緒に踊ること。好きな言葉:生きることは音楽的であること。自分を表す3つのハッシュタグ:#タレ目 #笑顔 #動物生年月日:2008年3月28日出身地:大阪府趣味:イヤフォンを爆音にして散歩すること、温泉特技:ダンス、絵を描くこと、料理MBTI:ISTJ好きな食べ物:ままとばあばのご飯、焼き芋小さい頃の夢:BIGBANGさんになること好きな言葉:大切な人のために今日できることをする自分を表す3つのハッシュタグ:#真面目 #口下手 #行動的生年月日:2010年4月6日出身地:大阪府趣味:読書、オーディション番組を見る事特技:KPOPダンスMBTI:ENFJ好きな食べ物:鍋小さい頃の夢:アーティスト好きな言葉:未来は現在の自分からのプレゼント自分を表す3つのハッシュタグ:#KAIRI #アイドルオタク #帽子好き生年月日:2009年7月4日出身地:東京都趣味:森、ダンス特技:歌声真似、植物の気持ちになるMBTI:ENTP好きな食べ物:鶏ガラ醤油ラーメン、ジビエ、鶏胸肉小さい頃の夢:プロサッカー選手、プロゲーマー好きな言葉:考えるな、感じろ(ブルース・リー)自分を表す3つのハッシュタグ:#限界突破集落高校生 #マイスタジオは森 #二千人が涙したストーリーテラー生年月日:2006年4月3日出身地:福岡県趣味:音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り特技:ドラム、サックス、野球選手モノマネMBTI:ENFP好きな食べ物:からあげ、牛タン、かぼちゃコロッケ小さい頃の夢:俳優好きな言葉:楽しんでいこう自分を表す3つのハッシュタグ:#まあいっか精神 #声太い #元気生年月日:2008年5月21日出身地:東京都趣味:家事特技:ダンスMBTI:INFP好きな食べ物:ラーメン、ドーナツ小さい頃の夢:ダンサー好きな言葉:やればできる!自分を表す3つのハッシュタグ:#甘党 #後輩力高め #こう見えて08生年月日:2006年7月17日出身地:大阪府趣味:音楽、ファッション、格闘技、お笑い、作曲特技:韓国語、ルービックキューブ、マジック、作文、スピーチ、算盤MBTI:INFJ好きな食べ物:焼肉、お寿司、お好み焼き、サムギョプサル小さい頃の夢:お笑い芸人になって、たくさん笑わせる好きな言葉:「ありがとう」は何回伝えても良い自分を表す3つのハッシュタグ:#いつでも優しい #音楽も勉強もガチ勢 #色んな分野のオタク生年月日:2012年2月24日出身地:兵庫県趣味:音楽を聴くこと特技:トランプの神経衰弱、友達作りMBTI:ENFP好きな食べ物:すき焼きと白米小さい頃の夢:プロ野球選手好きな言葉:知ってるとできるは違う自分を表す3つのハッシュタグ:#音楽中毒 #元野球少年 #パッションは人一倍生年月日:2009年11月14日出身地:埼玉県趣味:色々な系統の音楽を1日中聞くこと特技:ルービックキューブを6面揃えられることMBTI:ENFJ好きな食べ物:たこ焼き、おすし、お好み焼き、焼肉小さい頃の夢:体操選手になってオリンピックに出ること好きな言葉:不安を自信に変えられるまで努力しろ自分を表す3つのハッシュタグ:#KEITO #KETO #(犬の絵文字)生年月日:2007年5月13日出身地:京都府趣味:お散歩特技:気になる物への深掘りMBTI:INFJ好きな食べ物:ピーマン小さい頃の夢:AAAに入る事好きな言葉:人は鏡・ピンチはチャンス自分を表す3つのハッシュタグ:#真面目 #笑顔が好き #魔法使いが好き生年月日:2006年11月28日出身地:大阪府趣味:音楽を聴く事、ファッション特技:サッカーMBTI:ESFP好きな食べ物:天津飯、サーモン、お母さんの煮込みハンバーグ小さい頃の夢:サッカー選手好きな言葉:笑う門には福来たる自分を表す3つのハッシュタグ:#ポジティブボーイ #コミュ力が武器 #マイペースAB型生年月日:2007年5月11日出身地:愛知県趣味:お花、作詞、バスケ、筋トレ、料理特技:スポーツ、ラップ、ダンス、BMSGアーティストのモノマネMBTI:ENFP好きな食べ物:バナナ、お寿司、牛タン、ケバブ小さい頃の夢:仮面ライダー好きな言葉:猪突猛進、全身全霊、怖くても進め自分を表す3つのハッシュタグ:#(恐竜の絵文字) #(温泉の絵文字) #(炎の絵文字)生年月日:2009年3月16日出身地:埼玉県趣味:SoundCloudで色んな音楽を聴く!特技:音楽ゲーム 特に太鼓の達人MBTI:ENFP好きな食べ物:ラーメン 特に豚骨!小さい頃の夢:世界で活躍するプロのダンサー好きな言葉:苦しさと比例して 僕らは近づける自分を表す3つのハッシュタグ:#夢想家 #音楽 #豆腐メンタル生年月日:2007年6月1日出身地:東京都趣味:地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。特技:走ること。音楽MBTI:ENFJ好きな食べ物:お肉、タン、カルボナーラ小さい頃の夢:野球選手好きな言葉:New York City自分を表す3つのハッシュタグ:#Thank you #New York City #JUMP生年月日:2008年8月6日出身地:長野県趣味:サウナ、ゲーム、けん玉、映画とドラマ鑑賞特技:殺陣、和太鼓MBTI:INTP好きな食べ物:ラスベリー、生クリーム、甘いもの小さい頃の夢:警察官好きな言葉:報われるまで努力する!自分を表す3つのハッシュタグ:#終わらない成長期 #まだまだ成長中 #目が線になる笑顔生年月日:2010年3月24日出身地:福岡県趣味:絵を描くこと、将棋、映画鑑賞特技:習字、サッカー、絵を描くことMBTI:ENFP好きな食べ物:ハンバーグ、焼肉、ごはん小さい頃の夢:小学5年生までサッカー選手、小学6年生からアーティスト好きな言葉:何事も全力で、努力は必ず報われる自分を表す3つのハッシュタグ:#ポジティブ #歌好き #笑顔生年月日:2006年12月30日出身地:東京都趣味:作詞作曲、DTM、ファッション特技:DTM(Logic Pro X)、英語MBTI:ENFP好きな食べ物:お寿司、ラーメン、焼肉、お味噌汁小さい頃の夢:歌って踊るシンガーソングライター、DJ、サッカー選手好きな言葉:ありのままの自分を憎まれる方がいい。自分を表す3つのハッシュタグ:#イギリスの人 #音楽作る人 #猫舌生年月日:2008年8月19日出身地:栃木県趣味:K-POP見る、アニメ、猫と遊ぶ、模写特技:色々なジャンルのダンスできること、完コピすることMBTI:ISFP好きな食べ物:ラーメン、お母さんが作ったキーマカレーとハンバーグ、お寿司、スイーツ全部小さい頃の夢:世界で活躍するアーティスト、ダンサー好きな言葉:夢を持つから、夢は叶えられる。自分を表す3つのハッシュタグ:#蒼空 #韓国系好き #中性ウルフの優男生年月日:2007年5月16日出身地:東京都趣味:バスケットボール、映画鑑賞特技:絵を描くことMBTI:INFP好きな食べ物:鰹の梅はさみ揚げ小さい頃の夢:動物園の飼育員好きな言葉:克己心自分を表す3つのハッシュタグ:#斜め45度 #長身一家 #似顔絵お描きします!生年月日:2007年7月28日出身地:東京都趣味:音楽を聴くこと、ドラマを見ること特技:肩甲骨を回せますMBTI:ESFP好きな食べ物:焼肉、お寿司、すき焼き小さい頃の夢:世界で活躍するアーティストになること好きな言葉:思いの強さ自分を表す3つのハッシュタグ:#まっすぐ #フリースタイル #基本を大事に生年月日:2010年2月19日出身地:神奈川県趣味:サウナ、スケボー、ファッション特技:コミュニケーション、話すことMBTI:ENFJ好きな食べ物:フカヒレスープ、ミンティア、カレー小さい頃の夢:仮面ライダー好きな言葉:やればできる自分を表す3つのハッシュタグ:#たいせい #rap #DREAM生年月日:2005年3月21日出身地:福岡県趣味:ダンス、歌、スポーツ、ファッション特技:ダンス、歌、スポーツ、食べ物を上に投げて口でキャッチMBTI:ESFP好きな食べ物:お肉、お寿司、ラーメン、もつ鍋小さい頃の夢:プロ野球選手好きな言葉:努力してきた自分信じてさらに上へ自分を表す3つのハッシュタグ:#負けず嫌い #日常で良く無意識で踊ってる #音楽大好き生年月日:2012年2月16日出身地:神奈川県趣味:バスケットボール、映画鑑賞特技:ビートボックス、舌が柔らかいMBTI:ENFP好きな食べ物:キュウリ、甘い物、いちご小さい頃の夢:お笑い芸人好きな言葉:やればできる自分を表す3つのハッシュタグ:#犬 #ハッピーボーイ #一生成長痛生年月日:2007年9月11日出身地:東京都趣味:古着屋を巡り家でファッションショーする!特技:前後開脚できる、眉毛もウェーブできる、飲料水メーカー目利きMBTI:ENFP好きな食べ物:梅干し、大葉、肉、魚(刺身)、ヨーグルト小さい頃の夢:自分の力で世界を変えること好きな言葉:禍福は糾える縄の如し人間万事塞翁が馬自分を表す3つのハッシュタグ:#無脊椎系男子 #yuta_the_groovy #表現のミセル本オーディションは6月27日より、BMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」(毎週月〜金曜あさ5時20分〜)の番組内で「THE LAST PIECE」コーナーが始まり、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、7月3日深夜0時59分からは毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送となる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】