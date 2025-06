世界各国で社会現象を巻き起こした『トップガン マーヴェリック』監督とブラッド・ピットがタッグを組み、すべての映画をぶっちぎる映画体験の新境地を切り開く映画『F1®/エフワン』がついに本日6月27日(金)より公開!

ブラッド・ピットの変わらぬカッコよさが光る本作では、劇中で見せる多彩な表情が大きな魅力の一つ。

そこで、DtimesではXで投票企画を開催!

型破りな作戦に出るレースや、ほのめかされる恋愛シーン?など、あなたはブラッド・ピットのどんな姿に期待するかをアンケート。

気になる結果を発表していきます!

映画『F1®/エフワン』公開記念!Xアンケート結果発表

投票期間:2025年6月20日(金)21時より7日間

投票方法:Xのアンケート機能による投票

世界各国で社会現象を巻き起こした『トップガン マーヴェリック』監督とブラッド・ピットがタッグを組み、すべての映画をぶっちぎる映画体験の新境地を切り開く映画『F1®/エフワン』がついに本日2025年6月27日(金)より公開!

F1®の全面バックアップを得て制作された本作は、世界各国の本物のサーキットコースを使い映画史上類を見ない規模で撮影を施行するなど『トップガン マーヴェリック』を超える体感型リアル・アクションが実現。

出演者本人は数か月の厳しいトレーニングを積みF1®カーを実際に操縦するなど限界までリアルを追求。

さらにプロデューサーには世界チャンピオンの称号を持つ現役スターF1®レーサーのルイス・ハミルトンも名を連ねるなど、すべてがリアルで埋め尽くされた超リアルアクションは体感映画の新たな金字塔を打ち立てます。

ブラッドが演じるのは、常識破りの元カリスマF1®レーサー。

最弱チームと共に昨日までの自分を超えていくストーリーは胸熱必至!

スポーツだからこそ得られる感動と興奮が詰まっています。

ブラッド・ピットの変わらぬカッコよさが光る本作では、劇中で見せる多彩な表情が大きな魅力の一つ!

そこで、Dtimesでは6月13日(金)よりXで投票企画を実施。

型破りな作戦に出るレースや、ほのめかされる恋愛シーン?など、あなたはブラッド・ピットのどんな姿に期待するかをアンケート。

ついに本日より公開した映画『F1®/エフワン』。最も期待されているのは、このブラピでした!

\#映画F1 / あなたはどのブラピが見たい ? - Dtimes Drama (@DtimesDrama) June 13, 2025

常識破りで、型にハマらない!カリスマレーサーのブラピ

かつて“天才”と呼ばれた伝説のF1®レーサー、ソニー(ブラッド・ピット)。

誰よりもレースの過酷さを知る男が現役復帰を果たした先は、どん底の最弱チーム。

敗北が濃厚となる中、ソニーの“常識破りの作戦”が最弱チームを導いていく!

そんなブラピの背中を見て、自信家のルーキードライバー・ジョシュア(ダムソン・イドリス)やチームメイトたちとも徐々に心が通っていき・・・?

それぞれの情熱と誇りを胸に、命がけで夢<スピードの頂点>へ挑む!

カリスマ性が光るブラピの大きな背中に、圧倒的な票が寄せられました。

果たして彼らは、その無謀とも言える賭けで逆転できるのか?

次いで、「親友を前に少年のような笑顔を見せる“ギャップ”なブラピ」、「逆壁ドンされちゃう熱烈な“恋”?をするブラピ」、という結果になりました。

いまだに新たな表情をみせてくれるスーパースター、ブラッド・ピットへの期待がそのまま反映されたような結果となった公開記念アンケート。

今回の結果は「常識破りで、型にハマらない!カリスマレーサーのブラピ」でしたが、なんと本作では選択肢のすべてのブラピを見ることができます。

果たして最弱チームは強敵たちを相手に逆転できるのかー!?

是非劇場でお確かめください!

さらに本作は2D上映に加えて、日本語吹替版、IMAX、4D、Dolby Cinema(ドルビーシネマ)、ScreenXのラージフォーマットでも上映中!

まるで劇場がコックピットであるかのような超高速“体感”エンターテイメント、映画『F1®/エフワン』に期待が高まります☆

映画『F1®/エフワン』作品紹介

すべての映画をぶっちぎれ!

『トップガン マーヴェリック』監督×主演:ブラッド・ピット

2025年最高レベルの超高速“体感”エンターテイメント!

これは地上版『トップガン』。

スピード、興奮、情熱、友情――胸を熱くするすべてが詰まった、空を超えた最高で最強の一本が、ここに誕生する――!

重力も追いつかない、時速300km超の映画体験――大スクリーンで絶対に観るべき究極の超高速“体感”エンターテイメントを堪能せよ!

ストーリー

無冠のF1®レーサーが挑む、“常識破りの作戦”!

最弱チームは逆転できるのか?!

かつて“天才”と呼ばれた伝説のF1®レーサー、ソニー(ブラッド・ピット)が、再びサーキットに戻ってきた。

誰よりもレースの過酷さを知る男が現役復帰を果たした先は、どん底の最弱チーム。

しかし、型にとらわれないソニーの振る舞いに、自信家のルーキードライバー・ジョシュア(ダムソン・イドリス)やチームメイトたちは困惑し、度々衝突を繰り返す。

バラバラのチーム、そして、最強のライバルたち。

敗北が濃厚となる中、ソニーの“常識破りの作戦”が最弱チームを導いていく――!

果たして彼らは、その無謀とも言える賭けで逆転できるのか?それぞれの情熱と誇りを胸に、命がけで夢<スピードの頂点>へ挑む!

公開日:大ヒット上映中!

監督:ジョセフ・コシンスキー『トップガン マーヴェリック』

プロデューサー:ジェリー・ブラッカイマー『トップガン マーヴェリック』

脚本:アーレン・クルーガー『トップガン マーヴェリック』

出演:ブラッド・ピット/ダムソン・イドリス、ケリー・コンドン/ハビエル・バルデム

配給:ワーナー・ブラザース映画

© 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画『F1®/エフワン』公開記念!あなたはどのブラピが見たい!? Xアンケート結果発表 appeared first on Dtimes.