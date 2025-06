米シンガーソングライター、アレックス・ウォーレンが、BLACKPINKのROSEを迎えた新曲「On My Mind(feat. ROSE)」を配信リリースした。同曲は、7月に発表予定のニューアルバム『You'll Be Alright, Kid』に収録されるサプライズトラックとして公開されたもの。SNS上では、数週間前からウォーレン本人が声だけの動画を投稿するなどしてコラボのヒントを匂わせており、リリース前からファンの間で大きな話題を呼んでいた。

「On My Mind」は、失恋後の未練や心の葛藤を描いたラブソング。忘れるべきと分かっていても、頭から離れない存在への想いを切々と歌い上げているウォーレンとROSEによる繊細で感情豊かなハーモニーが印象的で、ミュージックビデオはグラミー賞ノミネート歴も持つコリン・ティリーが監督を務めた。ROSEにとっては、ブルーノ・マーズとのコラボレーションで世界的ヒットを記録した「APT.」に続く注目の共演。今作では、よりエモーショナルなアプローチをとっており、2人の美しい歌声が静かに溶け合う印象的な仕上がりとなっている。今回の新曲を含むアルバム『You'll Be Alright, Kid』には、昨秋にリリースされた『You'll Be Alright, Kid (Chapter 1)』収録曲のすべてと、新曲11曲が収められている。ジェリー・ロールとのコラボ曲「Bloodline」や、世界的ヒットを記録した「Ordinary」もラインナップされている。ウォーレンは2000年生まれ、カリフォルニア州出身。TikTokやYouTubeなどで高い人気を誇るZ世代アーティストとして知られ、アトランティックレコードよりメジャーデビュー。累計ストリーミング数は14億回を超え、Spotifyでは月間リスナー数が4100万人を突破している。また、各メディアから“2025年注目のアーティスト”として選出されており、People誌やiHeart Radio、Tidal、Amazon Musicなどでも取り上げられている。日本国内でも「Carry You Home」はShazamチャートで上位にランクインするなど支持を広げている。