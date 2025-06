CLAN QUEENが、この冬に<2MAN LIVE“MIRAGRAM”>を行うことを発表した。 6月4日に2ndアルバム『NEBULA』をリリースし、アルバムタイトルを冠したツアー<2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”>を本日名古屋公演を皮切りにスタートしたCLAN QUEEN。 ツアーは本日開催された愛知公演、7月6日の大阪 BIGCAT、7月12日の東京 Zepp Shinjuku、そして追加公演となる8月23日の神奈川 KT Zepp YOKOHAMAで開催され、全公演チケットはソールドアウトとなっている。 そんなツアー初日となった本日名古屋公演の終演後に会場で、<2MAN LIVE“MIRAGRAM”>の開催が発表。ライブタイトルの“MIRAGRAM”は、Mirror(鏡)と〜gram(記録)の造語となっており、アルバム『NEBULA』のイメージである自己との対話をもとに、対バン相手を鏡とし、鏡との対話記録をイメージしたものとなっている。 チケットは<2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”>来場者対象の先行を実施中。来場者以外がが応募できるオフィシャル先行は後日アナウンスされる。 <2MAN LIVE“MIRAGRAM”>2025/11/29(土) 神奈川 KT Zepp YOKOHAMAopen 17:00 / start 18:00with Guest 2025/12/5(金) 大阪 ゴリラホールopen 18:00 / start 19:00with Guest Ticket : ¥6,500+1D※[2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”]来場者対象の先行を実施中。※来場者以外の方が応募できるオフィシャル先行は後日アナウンス <2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”>※全公演SOLD OUT […]

The post CLAN QUEEN、冬に2MAN LIVE開催 first appeared on BARKS.