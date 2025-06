Organic Call、6月25日にリリースした新曲「トーキョーフライデーナイト」のMVを本日20時にMV公開した。 ◆Organic Call 動画 前作に続き、オルタナティブなサウンドとマッドな雰囲気が中毒的な1曲となっているという。 またMVは、化学器具やネオンなどが印象的な、独特な世界観に仕上がっているという。ロケ地にはドクターの愛称で知られる境 宏樹さんが創立した「岡崎フィルムコミッション FRACTAL Inc.」という実際のサイエンスバーを使用しており、メンバーが化学薬品に囲まれながら演奏をするなど、斬新な映像となっているとのこと。 ◆ ◆ ◆ ◾️ヒラタナオヤ(vo)コメント都会の喧騒の中で生活していると人は多いのに忙しなくて孤独に感じることがある。全員が携帯をいじって移動してたり、SNSでは誹謗中傷が飛び交っていたり。 色々なものに傷つけられながら生きていく生活の中で、この痛みすらもいつかは報われるように。 ◆ ◆ ◆ なおOrganic Callは、現在6大都市を回る<New Chapter Tour 2025>開催中だ。セミファイナルは7月10日に東京・渋谷FOWS、ファイナルは7月18日に神戸・太陽と虎にて開催される。2026年2月8日に神奈川・川崎CLUB CITTA’にて<東京日輪音楽祭>を開催することも発表された。下北沢4会場サーキット、代官山UNIT2ステージを経て、1,300人というキャリア最大キャパに挑む。 ◾️「トーキョーフライデーナイト」2025年6月25日(水)配信リリースURL:https://OrganicCall.lnk.to/TokyoFridayNight ■<Organic Call pre.『New Chapter Tour 2025』> 2025年 ※全公演ゲスト有り6月28日(土)仙台FLYING SONw/ The Cheserasera , UtaKataOP/ST18:00/18:30ADV/DOOR \3,500/\4,000 7月10日(木)渋谷FOWS【セミファイナル】w/ ペルシカリア , Atomic SkipperOP/ST18:30/19:00ADV/DOOR \3,500/\4,000 7月18日(金)神戸 太陽と虎【ファイナル】w/ EVE OF THE LAIN , Bye-Bye-Handの方程式OP/ST18:30/19:00ADV/DOOR \3,500/\4,000 ▼チケット一般発売中:https://w.pia.jp/t/organiccall-2025/ ■<Organic Call pre. 『日輪音楽祭』> 2026年2月8日(日)川崎CLUB […]

