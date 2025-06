6月20日にリリースされた甲田まひるの最新デジタルシングル「ナツロス」のミュージックビデオが公開された。 「ナツロス」は、7月4日公開の映画『ババンババンバンバンパイア』の挿入歌として書き下ろされた楽曲だが、ジャケットではキバを覗かせた甲田が棺桶から起き上がる様子が描かれており、ミュージックビデオもこの世界観とリンクしている。舞台となっているのは銭湯で、棺桶から目を覚ますシーンや夏祭りを思わせるシーンとともに、サビでのダンスシーンが見どころだ。ダンスの振り付けは、2024年にリリースされた「らぶじゅてーむ」に続いて再びタッグを組むこととなったダンスチーム・パワーパフボーイズによるものだ。 映像では、甲田が自身のイメージをもとにミュージックビデオのために制作された浴衣風の衣装も楽しめる。ダンスの楽しさと楽曲の切なさが表現された映像は、中毒性の高い仕上がりとなった。監督は、映像ディレクターのウドーが務めている。 デジタルシングル「ナツロス」 2025年6月20日(金)配信リリースLinkfire:https://mahirucoda.lnk.to/Natsuloss <HOME PARTY>EP RELEASE PARTY BY MAHIRU CODA 2025年7月18日(金)OPEN/START:23:00@SALOON(東京・代官山)¥2,500(税込・ドリンク代別)チケット:https://l-tike.com/mahirucoda/[問]https://saloon-tokyo.com/ ・甲田まひるOfficial HP:https://mahirucoda.com/・甲田まひる Instagram:https://www.instagram.com/mahirucoda/・甲田まひる X:https://twitter.com/mahirucoda・甲田まひる TikTok:https://www.tiktok.com/@mahirucodasaid

