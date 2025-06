ヒグチアイがこの夏、“独り言”三部作と題して3カ月連続で新曲をリリースしていくことが決定。第一弾として、7月9日にデジタルシングル「エイジング」をリリースする。 ヒグチアイは2023年7月以降、すべてのシングルを書き下ろしでリリースしてきた。 そんな彼女が、ようやく書き下ろしではなく、完全に自主的で自己完結的な題材を形にした100%ヒグチアイの言葉と言える新曲をリリースしていくのが、今回の“独り言”三部作になっている。 第二弾は8月、第三弾は9月にリリースされる予定。 ◆ ◆ ◆ 大人になると会話は、この話は誰かを楽しませられるのか、とか、面白い話をしなきゃ、とか、人間関係をスムーズにするためのものになっていく。独り言は、誰に話すこともないただのボヤきだから誰にも話さないまま消してもいい。でもどんな言葉も、自分だけの新しい発見なのだからちゃんと覚えていてあげたい。それが時代遅れでも、とてつもなく悲しくても。 ヒグチアイ ◆ ◆ ◆ そして11月からは、全国ツアーの開催が決定した。メジャーデビュー記念日である11月23日の東京を皮切りに、弾き語りのソロ公演で全国8箇所を、そしてバンド編成で初のZepp DiverCityを含む東名阪と韓国を廻る。サウジアラビア・中国・インドネシア・ドイツ・イギリス等…世界各国で公演を重ねてきたが、韓国ではヒグチアイ初のライブ開催となる。詳細は後日発表。 リリース情報 2025年7月9日(水)リリースヒグチアイ配信シングル「エイジング」https://higuchiai.lnk.to/Aging 全国ツアー情報<HIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026>-solo-2025年11月23日(日) 東京 日本橋三井ホール2025年11月24日(月祝) 宮城 エル・パーク仙台 スタジオホール2025年11月29日(土) 神戸 KOBE QUILT2026年1月10日(土) 広島 CLUB QUATTRO2026年1月11日(日) 高松 オリーブホール2026年1月17日(土) 福岡 RESOLA HALL2026年1月24日(土) 札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2026年1月31日(土) 長野 千石劇場-band-2025年12月6日(土) 韓国 *The venue is TBA2026年2月13日(金) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO)2026年2月22日(日) 大阪 GORILLA HALL OSAKA2026年2月23日(月祝) 名古屋 NAGOYA ReNY limited ※公演詳細後日発表https://www.higuchiai.com/post/tour2526 ビルボードライブツアー情報<HIGUCHIAI […]

