imaseが、新曲「ミスター・ムーンライト」を7月11日に配信することを発表した。 本楽曲は、TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』のオープニングテーマのために書き下ろした作品で、月明かりに照らされるような情感あふれるボーカルと、ブラスが鮮やかに彩る華やかで洗練されたアレンジが印象的。忘れられない“あなた”への想いを綴った、ちょっとビターでロマンティックな一曲となっているとのこと。編曲は、「Nagisa」や「メトロシティ」、「名前のない日々」も手がけたJazzin’parkの久保田真悟が担当。また、本日ジャケット写真も公開となった。 TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』は、2025年7月6日23時45分よりテレ東系列ほかにて放送開始となる。原作は、マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて2021年の連載開始時より大反響を呼んでいる、田島青によるマンガ。殺し屋専用の豪華なホテルを舞台に、二人のコンシェルジュと様々なドラマを抱える殺し屋のお客様との一期一会を描く「殺し屋×ヒューマンドラマ」を題材にした作品。また、アニメ放送に先駆けて、6月29日には第1話〜第2話の先行上映会の開催が決定しており、imaseも出演予定となっている。 ◾️「ミスター・ムーンライト」2025年7月11日(金)配信リリース※TVアニメ「ホテル・インヒューマンズ」オープニングテーマhttps://imase.lnk.to/mr_moonlightPR ◆TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』作品概要https://hotel-inhumans.com ○イントロダクションそのホテルの…「お客様は殺し屋様」。 最高のホテルには条件がある。「極上の食事」、「至高の癒やし」、「魅惑の娯楽」…そして、“最新の武器手配”、“安心の身元詐称”、“完璧な死体処理”――!? 死の境界線で 、決して『NOと告げない』二人のコンシェルジュ、生朗と沙羅が応える殺し屋達の願いとは――いざ、鮮烈のキリング・ホテル・ドラマ…開幕! ○放送情報2025年7月6日(日)23時45分よりテレ東系列ほかにて放送開始テレ東系列:7月6日より毎週日曜23時45分〜BSテレ東:7月6日より毎週日曜24時30分〜AT-X:7月10日より毎週木曜21時00分〜【リピート放送】毎週月曜9時00分〜/毎週水曜15時00分〜テレビユー山形:7月18日より毎週金曜25時23分〜そのほか配信サイトでも順次配信開始!※放送・配信日時は変更になる場合があります ○原作田島 青「ホテル・インヒューマンズ」(小学館 「サンデーうぇぶり」 連載中) ○スタッフ監督:アミノテツロシリーズ構成:米村正二キャラクターデザイン:藤崎真吾プロップデザイン:きむらひでふみ美術監督:海野よしみ美術設定:長澤順子色彩設計:村口冬仁撮影監督:貞松寿幸編集:今井大介音響監督:山田 陽音楽:小春(チャラン・ポ・ランタン)音楽制作:テレビ東京ミュージックアニメーション制作:ブリッジ ○キャスト星 生朗:小林裕介灰咲沙羅:白浜灯奈乃 ◆先行上映会概要・上映内容:TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』第1話〜第2話・日程:2025年6月29日(日)開場17:00/開演17:30 ・会場:東京・池袋HUMAXシネマズ ▼出演小林裕介(星 生朗 役)、白浜灯奈乃(灰咲沙羅 役)、imase(オープニングテーマアーティスト)※出演者、イベントの内容は予告無く変更になる場合がございます。 ▼チケット価格全席指定 2,500円(税込)※未就学児入場不可※お一人様2枚までお申し込みいただけます。 ▼チケット販売方法チケットぴあにて販売いたします。一般販売:https://w.pia.jp/t/hotel-inhumans/販売期間:6月17日(火)10:00〜6月28日(土)16:00 詳細:https://hotel-inhumans.com/news/news-19.html ◾️<imase Hall Tour 2025> ※終了公演は省略2025年6月28日(土) 岐阜・土岐市文化プラザ サンホール開場16:00 / 開演17:00 ◆チケット料金指定席\6,600(税込)※お一人様4枚まで/ 未就学児入場不可 チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/imase/e+:https://eplus.jp/imase2025/ローソンチケット:https://l-tike.com/imase/ ■<imase LIVE “Have a nice day” in NIPPON BUDOKAN> 日程:2025年7月25日(金)開場 17:30 / 開演 18:30会場名:日本武道館 一般指定席:\8,800(税込)*お一人様4枚まで / 未就学児入場不可 主催:キョードー東京企画:ユニバーサル ミュージック制作:ハンズオン・エンタテインメント 公演に関する問い合わせ先:キョードー東京TEL:0570-550-799(平日11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00)https://kyodotokyo.com […]

The post imase、TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』OPテーマ「ミスター・ムーンライト」配信決定 first appeared on BARKS.