ReoNaが、2025年8月6日にCDリリースする新曲「End of Days」を7月11日24時から先行配信することを発表した。 ◆ReoNa 動画 本楽曲は2025年7月4日23時30分からTOKYO MX他にて放送開始するT好▲縫瓠悒◆璽ナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマとして書き下ろした楽曲。T好▲縫瓠悒◆璽ナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』の放送に先駆けて、「End of Days」が使われているノンクレジットオープニング映像がアークナイツ公式チャンネルにて公開された。 また、先行配信を記念して、応募者全員に「ReoNa」オリジナル待ち受け画像がプレゼントされるPre-add / Pre-saveキャンペーンが開催される。 ◾️先行配信「End of Days」2025年7月11日(金)24時〜リリース ◆Pre-add / Pre-saveキャンペーン概要対象期間:6月28日(土)0:00〜7月11日(金)23:59まで対象者:Apple Music“Pre-add” / Spotify“Pre-save”いずれかにて事前登録された方特典:応募者全員に「ReoNa」オリジナル待ち受け画像プレゼント ▼応募https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=2025062506071387LzZuzVkCzv&openExternalBrowser=1 ※キャンペーン対象期間内に『End of Days』をApple Musicの “Pre-add”、Spotifyの “Pre-save”にて事前登録頂くと、楽曲配信日にご自身のライブラリに楽曲が追加されます。 ◾️11thシングル「End of Days」2025年8月6日(水)発売 ・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)VVCL-2707〜2708 1,980円(税込)・通常盤(CD only)VVCL-2709 1,320円(税込)・期間生産限定盤(CD+Blu-ray)VVCL-2710〜2711 1,980円(税込)※描き下ろしアニメ絵柄 ▼詳細https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819▼予約受付https://reona.lnk.to/EOD_SG▼各種特典詳細https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819 ◾️<ReoNa「End of Days」アニソンクラブイベント「Re:unite」> 2025年8月22日(金)神奈川・YOKOHAMA COAST garage+参加チケット:¥5,800(税込) ◆応募方法8月6日発売のシングル「End of Days」CDに封入のチラシよりご応募ください。抽選でこのイベントの参加チケットを購入いただけます。※初回生産限定盤(VVCL-2707〜2708)、通常盤初回仕様(VVCL-2709)、期間生産限定盤(VVCL-2710〜2711)に封入されます。 ◆注意事項ご入場は20歳以上となります。※オールナイトイベントとなるため、20歳未満の方は当選されてもご入場いただけませんので予めご了承ください。ご入場の際はID(身分証)チェックをさせていただきます。顔写真付きの身分証明書をご持参下さい(免許証 / パスポート /マイナンバーカード etc…) ◾️3rdアルバム『HEART』2025年10月8日(水)発売予約受付:https://reona.lnk.to/HEART_AL ・完全生産限定盤[CD+BD] VVCL-2756〜2757 […]

