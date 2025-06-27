Ãæ¹ñ¡ÖÁê¸ßÍý²ò¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¡×¥Ñ¥ó¥À¤ò¹â¤¯É¾²Á
ÏÂ²Î»³¸©¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À4Æ¬¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ÈÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡³Ô²Åº« ÊóÆ»´±
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë´õ¾¯¤ÊÀäÌÇ´í×üÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ÎÍ§¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëÍ§¹¥¤Î»È¼Ô¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï27Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥Ñ¥ó¥À4Æ¬¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæÆüÎ¾¹ñ¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤Î»ô°é¤äÈË¿£¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¸òÎ®¡¢¸ø½°¶µ°é¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ÈÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¡¢¥Ñ¥ó¥À¤òÆüËÜ¤ËÂß¤·½Ð¤¹¤Î¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ÔÊóÆ»´±¤ÏÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¸òÎ®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£